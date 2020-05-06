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Garanta agilidade e praticidade nas tarefas da casa

Com o vaporizador Perfect Steam B&D é possível passar as roupas diretamente no cabide. O produto sai a R$ 159,90
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 16:23

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 16:23

Vaporizador Perfect Steam B&D (R$ 159,90). O aparelho é ideal para passar tecidos delicados, além de esterilizar estofados, almofadas e cortinas
Vaporizador Perfect Steam B&D (R$ 159,90). O aparelho é ideal para passar tecidos delicados, além de esterilizar estofados, almofadas e cortinas Crédito: Multicoisas/Divulgação
  • Como comprar: por delivery ou pelo Instagram
  • Horário de atendimento: de 10 as 18 horas
  • Telefone para contato: (27) 3207-1591/ (27) 3029-4282/ (27) 2142-3993/ (27) 3024-3071
  • Link do site (ou rede social): @multicoisas_vitoria (Instagram)
  • Endereço (para take away): - Av. Rio Branco, 1383, Praia do Canto Rua Comissário Octávio de Queiroz, 1055, Jardim da Penha, Vitória (ES); - Av. Rio Branco, 1383, Praia do Canto Rua Comissário Octávio de Queiroz, 1055, Jardim da Penha, Vitória (ES); - Rua Carlos Martins, 323, Jardim Camburi, Vitória (ES); - Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Praia do Canto, Vitória (ES)

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