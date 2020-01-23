Arena Verão em Camburi tem atrações para todas as idades

O verão capixaba está a todo vapor! Para animar ainda mais esta época do ano tão agitada, a Arena Verão Vitória 2020 tem diversas atrações gratuitas para todas as idades, que estão atraindo moradores e turistas. Promovida pela Prefeitura de Vitória, a arena terá uma programação recheada de diversão até o dia 9 de fevereiro.
Todos os dias, das 8h às 20h, acontecem atividades para todos os gostos e estilos. Competições esportivas, apresentações de dança, exercícios aeróbicos, colônia de férias, brinquedos infláveis e até shows de vários ritmos são promovidos nas areias de um dos cartões-postais da Capital. A Arena está localizada em frente ao Hotel Aruan.
O espaço também é palco de duas competições esportivas. O 5º Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia começou na última terça, 21, e vai até o dia 9 de fevereiro. A outra competição é o Campeonato Metropolitano de Beach Soccer, que acontece nas areias de Camburi e no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves, o Tancredão.
Para quem quer conhecer o artesanato local, uma tenda com itens variados também fica disponível no local, de sexta a domingo, para apreciação dos visitantes.
Shows
A arena também vai ferver com apresentações de artistas conhecidos pelo público capixaba, promovidas pela Rede Gazeta, por meio das rádios Mix FM e Litoral FM. Neste sábado, dia 25, a Mix FM leva o show leva o grupo de rock e reggae Rastaclone, donos dos sucessos Fumaça, Selvageria e Perfume de Flor. O evento é a partir das 20 horas.
Já a Litoral FM promove dois shows. O primeiro é do cantor mirim ganhador do The Voice Kids, Jeremias Reis. A apresentação será no dia 1º de fevereiro, também a a partir das 20h. No último dia da Arena Verão, 9 de fevereiro, no mesmo horário, o cantor sertanejo Felipe Fantin irá fechar o evento com chave de ouro.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA ARENA VERÃO VITÓRIA 2020
SEXTA-FEIRA (24)
8h às 11h Colônia de férias
8h às 9h Circuito funcional
17h às 21h Brinquedos infláveis
18h às 19h Ginástica localizada
19h às 20h Circuito funcional
20h às 21h Ginástica dançante
SÁBADO (25)
8h - Campeonato Metropolitano de Beach Soccer
15h - Copa Vitória de Futebol de Areia
17h - Basquete 3x3 Misto de Verão Vitória (estacionamento perto da arena)
17h às 21h Brinquedos infláveis
20h Show com Rastaclone
DOMINGO (26)
8h - Campeonato Metropolitano de Beach Soccer
15h - Copa Vitória de Futebol de Areia
17h às 21h Brinquedos infláveis
SEGUNDA-FEIRA (27)
8h às 11h - Colônia de férias
8h - Circuito Funcional
17h às 21h - Brinquedos infláveis
19h - Copa Vitória de Futebol de Areia
20h - Ginástica Dançante
TERÇA-FEIRA (28)
7h - Ginástica Aeróbica
8h - Circuito Funcional
8 às 11h - Ações Educativas
17 às 21h - Brinquedos infláveis
19h - Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia
20h - Ginástica Dançante
QUARTA-FEIRA (29)
8h - Circuito Funcional
8 às 11h - Colônia de férias
17h às 21h - Brinquedos infláveis
19 horas - Centro de Lutas
20h - Ginástica Dançante
QUINTA-FEIRA (30)
7h às 8h Circuito Funcional
8h às 9h Ginástica dançante
17h às 21h Brinquedos infláveis
19h - Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia
20h às 21h Ginástica dançante
SEXTA-FEIRA (31)
8h às 11h Colônia de férias
8h às 9h Circuito funcional
17h às 21h Brinquedos infláveis
18h às 19h Ginástica localizada
19h às 20h Circuito funcional
20h às 21h Ginástica dançante
SÁBADO (1º)
17h às 21h Brinquedos infláveis
20h Show com Jeremias Reis
DOMINGO (2)
17h às 21h Brinquedos infláveis