Arena Verão em Camburi tem atrações para todas as idades

Aulões de ginástica e competições esportivas estão entre as atrações da arena, que está montada na praia de Camburi Crédito: Leonardo Silveira/PMV/Divulgação

O verão capixaba está a todo vapor! Para animar ainda mais esta época do ano tão agitada, a Arena Verão Vitória 2020 tem diversas atrações gratuitas para todas as idades, que estão atraindo moradores e turistas. Promovida pela Prefeitura de Vitória, a arena terá uma programação recheada de diversão até o dia 9 de fevereiro.

Todos os dias, das 8h às 20h, acontecem atividades para todos os gostos e estilos. Competições esportivas, apresentações de dança, exercícios aeróbicos, colônia de férias, brinquedos infláveis e até shows de vários ritmos são promovidos nas areias de um dos cartões-postais da Capital. A Arena está localizada em frente ao Hotel Aruan.

O espaço também é palco de duas competições esportivas. O 5º Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia começou na última terça, 21, e vai até o dia 9 de fevereiro. A outra competição é o Campeonato Metropolitano de Beach Soccer, que acontece nas areias de Camburi e no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves, o Tancredão.

Para quem quer conhecer o artesanato local, uma tenda com itens variados também fica disponível no local, de sexta a domingo, para apreciação dos visitantes.

Shows

A arena também vai ferver com apresentações de artistas conhecidos pelo público capixaba, promovidas pela Rede Gazeta, por meio das rádios Mix FM e Litoral FM. Neste sábado, dia 25, a Mix FM leva o show leva o grupo de rock e reggae Rastaclone, donos dos sucessos Fumaça, Selvageria e Perfume de Flor. O evento é a partir das 20 horas.

Já a Litoral FM promove dois shows. O primeiro é do cantor mirim ganhador do The Voice Kids, Jeremias Reis. A apresentação será no dia 1º de fevereiro, também a a partir das 20h. No último dia da Arena Verão, 9 de fevereiro, no mesmo horário, o cantor sertanejo Felipe Fantin irá fechar o evento com chave de ouro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA ARENA VERÃO VITÓRIA 2020

Apresentações musicais de todos os ritmos animam e encantam o público na orla Crédito: Leonardo Silveira/PMV/Divulgação

SEXTA-FEIRA (24)

8h às 11h  Colônia de férias

8h às 9h  Circuito funcional

17h às 21h  Brinquedos infláveis

18h às 19h  Ginástica localizada

19h às 20h  Circuito funcional

20h às 21h  Ginástica dançante

SÁBADO (25)

8h - Campeonato Metropolitano de Beach Soccer

15h - Copa Vitória de Futebol de Areia

17h - Basquete 3x3 Misto de Verão Vitória (estacionamento perto da arena)

17h às 21h  Brinquedos infláveis

20h  Show com Rastaclone

DOMINGO (26)

8h - Campeonato Metropolitano de Beach Soccer

15h - Copa Vitória de Futebol de Areia

17h às 21h  Brinquedos infláveis

SEGUNDA-FEIRA (27)

8h às 11h - Colônia de férias

8h - Circuito Funcional

17h às 21h - Brinquedos infláveis

19h - Copa Vitória de Futebol de Areia

20h - Ginástica Dançante

TERÇA-FEIRA (28)

7h - Ginástica Aeróbica

8h - Circuito Funcional

8 às 11h - Ações Educativas

17 às 21h - Brinquedos infláveis

19h - Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia

20h - Ginástica Dançante

QUARTA-FEIRA (29)

8h - Circuito Funcional

8 às 11h - Colônia de férias

17h às 21h - Brinquedos infláveis

19 horas - Centro de Lutas

20h - Ginástica Dançante

QUINTA-FEIRA (30)

7h às 8h  Circuito Funcional

8h às 9h  Ginástica dançante

17h às 21h  Brinquedos infláveis

19h - Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia

20h às 21h  Ginástica dançante

SEXTA-FEIRA (31)

8h às 11h  Colônia de férias

8h às 9h  Circuito funcional

17h às 21h  Brinquedos infláveis

18h às 19h  Ginástica localizada

19h às 20h  Circuito funcional

20h às 21h  Ginástica dançante

SÁBADO (1º)

17h às 21h  Brinquedos infláveis

20h  Show com Jeremias Reis

DOMINGO (2)

17h às 21h  Brinquedos infláveis