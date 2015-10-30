Vaso antidengue e dispositivo para carro em alagamento são apresentados por inventores em Vila Velha

Problemas corriqueiros do dia a dia do brasileiro contam, agora, com soluções práticas desenvolvidas por inventores de diversas partes do país. Vinte empreendedores dos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul encontraram respostas para questionamentos comuns, como o combate ao criadouro do mosquito da dengue dentro de casa.

O eletricista Léo Simon, 57 anos, desenvolveu um vaso antidengue e sustentável. O material utilizado na engenhoca não é raro: um vaso e uma garrafa plástica que se acoplam. O inventor explica que precisou de quatro anos de estudos. "Eu substitui o prato tradicional por uma garrafa. Então, o mosquito não tem acesso a água para desovar. Não só o da dengue (Aedes aegypti), como qualquer outro. Essa garrafa depois pode ser retirada e a mesma água (que veio da planta) pode ser reutilizada para regar a planta", contou à Rádio CBN Vitória.

Em média, um equipamento como esse custa R$ 5. Mas, a intenção de Léo é que o vaso antidengue seja produzido em série e, de preferência, com plástico reciclável.

Já a invenção do Bombeiro da reserva do Rio Grande do Sul, Mário Aguiar dos Santos, é ideal para uso nas grandes cidades que sofrem com enxurradas. A questão iniciou foi: como passar com o carro pelas ruas alagadas? A partir dai surgiu a "Elevação Bocal de Saída do Cano de Descarga".

O procurador César Alexandre Leão Barcelos, 46 anos, que representa juridicamente Mário, explicou que o equipamento não é fixo no veículo e pode ser retirado quando estiver em desuso. Ele é encontrado em ferro ou inox, que não enferruja e tem durabilidade maior. O preço varia entre R$ 400 e R$ 600.

"É um cano em 'L' que fica acoplado no cano de descarga, porque ele tem uma elevação maior do que a distância entre o chão e o cano de descarga comuns. Por isso ele consegue passar livremente em alagamentos e enchentes em entrar água no veículo e afetar o motor. Pode ser feito em inox, que não enferruja e dura mais, e em ferro", explicou.