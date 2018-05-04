Transcol: Confira as 10 linhas que mais recebem críticas

A linha 500, que vai do terminal de Vila Velha para o terminal de Itacibá, é uma das que mais recebe reclamações dos usuários do sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias

Quase dois mil passageiros já usaram os serviços de atendimento ao usuário da Ceturb para fazer alguma reclamação ao sistema do ônibus Transcol em 2018. Esses números são referentes aos três primeiros meses do ano. Das 1.927 reclamações feitas, 10 linhas são as campeãs em receber críticas. Entre as principais reclamações estão os atrasos no horário, a lotação dos coletivos e até mesmo a falta de educação de alguns motoristas e cobradores.

Na grupo das linhas que mais receberam críticas estão algumas das mais tradicionais, como o 591, que faz o trajeto entre o terminal de Campo Grande e Serra-Sede; e a linha 500, que vai do terminal de Vila Velha para o terminal de Itacibá.

A estudante Karen Prates precisa pegar quase todos os dias um dos ônibus que está na "lista negra" dos passageiros. Segundo ela, o 506, que sai do terminal de Itacibá e vai para o terminal de Laranjeiras, na Serra, sofre com problemas de lotação.

"O maior problema é que o ônibus vem muito atrasado e lotado. A gente não tem direito nem de ficar em pé direito. Quando a gente fica em pé, o pessoal fica empurrando a gente", reclamou a passageira.

O gerente de atendimento ao usuário da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), Gilmar Pimenta, afirma que a empresa está atenta a reclamação dos usuários e tenta resolver os problemas apontados.

Segundo ele, as críticas operacionais, como às relacionadas lotação dos coletivos, são analisadas pela própria Ceturb. As críticas feitas os profissionais que trabalham nos coletivos são encaminhadas para as empresas.

"A gente não vê a reclamação como uma coisa negativa. A gente vê como uma informação que o usuário passa para a gente poder aprimorar o que tem que ser avaliado", disse o representante da Ceturb.

Entre as críticas, as ligações para tirar dúvidas ou para fazer elogios, o serviço de atendimento da Ceturb recebeu mais de 8 mil ligações nos primeiros três meses de 2018.

AS LINHAS MAIS CRITICADAS

605: T. VILA VELHA / T. IBES VIA C.ITAPARICA/NOVO MÉXICO

500: T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA 3ª PONTE

526: T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA VASCO DA GAMA/EXPEDITO GARCIA

506: T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE/T. JARDIM AMÉRICA

515: T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA BEIRA MAR

606: T. VILA VELHA/T. IBES VIA C.ITAPARICA/SANTA INÊS

501: T. JACARAÍPE / T. ITAPARICA VIA T. CARAPINA/3ª PONTE/T. VILA VELHA

591: SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262

523: T. JACARAÍPE / T. JARDIM AMÉRICA VIA BEIRA MAR