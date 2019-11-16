Saiba onde fazer doações para vítimas da chuva no Espírito Santo

Rio Formate transbordou e provocou grande alagamento em Bairro Operário, Novo Horizonte, Industrial e Vila Rica Crédito: Divulgação

As chuvas que atingem o Espírito Santo desde terça-feira (12) têm deixado centenas de pessoas sem casa. O último relatório da Defesa Civil Estadual divulgado na manhã deste sábado (16) mostra que 664 moradores tiveram que sair de suas residências por causa do alto risco. Para ajudar as vítimas, uma rede de solidariedade foi criada para recolher doações. Veja os locais onde você pode ajudar.

VIANA

Em Viana, município que possui maior número de moradores fora de casa. As doações podem ser realizadas no Cemei Biluca, em Viana Sede. Doações também estão sendo recebidas no CRAS da cidade. Quem quiser ajudar também pode entrar em contato pelo telefone (27) 9 9713 3679.

CARIACICA

Já em Cariacica, que contabiliza 86 pessoas retiradas de casa, as ajudas podem ser entregues nos abrigos da cidade. Veja os locais abaixo:

- Escola Theodomiro Ribeiro Coelho ( Avenida São José, s/n° - Novo Horizonte)

- Igreja Batista de Vila Rica (Rua dos Lírios, s/n° - Vila Rica)

SANTA LEOPOLDINA

Na Região Serrana, o município de Santa Leopoldina, onde 90 famílias estão desalojadas e outras 105 em abrigos, doações podem ser feitas em dois locais. Um deles é na Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social, que fica na Rua Costa Pereira, no Centro. Outro ponto de recebimento é a Escola Milton Corteletti, em Barra de Mangaraí. De acordo com a prefeitura, roupas, calçados, material de higiene e limpeza e roupas de cama estão sendo recebidos.

AJUDA DE IGREJAS

Igrejas também têm se mobilizado para ajudar as vítimas das chuvas no Estado. A Arquidiocese de Vitória, por meio de nota pública, solicitou que as paróquias próximas a bairros que sofreram maiores impactos coloquem as estruturas físicas à disposição das famílias desabrigadas e desalojadas. A Arquidiocese pede ainda a ajuda de fiéis para recolher alimentos, que podem ser entregues às sedes paroquiais.

Os batistas capixabas também pediram que as igrejas recebam os desabrigados e recolham agasalhos e alimentos para as famílias afetadas pelas chuvas.

AJUDA DO GOVERNO