Rio Branco finaliza preparação para avançar na Série D do Brasileirão

Faltando três dias para o jogo decisivo contra a Caldense, pelas oitavas de final da Série D do Brasileirão, o técnico Duílio Dias parece já ter definido o time titular do Rio Branco. Se no treino desta terça o comandante alvinegro dizia ainda ter dúvidas sobre quem entraria na vaga do zagueiro suspenso Kleber Viana, foi Bruno Simões quem treinou como titular ao lado de Rafael Olioza nesta quarta.