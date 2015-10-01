Rio Branco finaliza preparação para avançar na Série D do Brasileirão

Faltando três dias para o jogo decisivo contra a Caldense, pelas oitavas de final da Série D do Brasileirão, o técnico Duílio Dias parece já ter definido o time titular do Rio Branco. Se no treino desta terça o comandante alvinegro dizia ainda ter dúvidas sobre quem entraria na vaga do zagueiro suspenso Kleber Viana, foi Bruno Simões quem treinou como titular ao lado de Rafael Olioza nesta quarta.
Com a vantagem de garantir a classificação com um empate em 0 a 0, o Brancão pega a Caldense neste sábado, às 16h30, no Estádio Kleber Andrade. O time mineiro se classifica em caso de vitórias ou com um empate a partir de 2 a 2. Um novo 1 a 1 leva para a disputa de pênaltis. Ouça os detalhes da preparação com Eduardo Dias:
Quadro de Esportes - Eduardo Dias - 30-09-15