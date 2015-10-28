Possível chegada do Uber ao Espírito Santo provoca polêmica entre taxistas e Leis podem proibir serviço

Os taxistas da Grande Vitória não reagiram bem a notícia de que o Uber - aplicativo de celular que conecta pessoas a motoristas particulares - pode chega ao Estado no próximo ano. A informação foi dada pelo presidente do Uber no Brasil, Guilherme Telles, em entrevista ao jornal A GAZETA desta terça-feira (27). A categoria promete que, se o serviço chegar, e as autoridades não tomarem providência para regulamentar a atuação do aplicativo, irá parar as ruas do Estado.

É o que afirma o presidente do Sindicato dos Taxistas do Espírito Santo, Evanildo Moreira Vicente. De acordo com ele, a categoria não é contra o aplicativo em si, mas que considera a concorrência desleal.

"A gente não é contra o Uber, mas a forma como ele é implementado. Esse tipo de serviço deve ter uma regulamentação da União, para que o Estado e município se regulamentem. Aí o município abriria uma licitação para os motoristas participarem e recolheria impostos. Se não vira um país sem lei. É um concorrência desleal com a gente", disse.

O taxista Rodrigo Santos, 30 anos, atua no ramo há sete meses e aponta quais prejuízos acredita que a implementação do serviço Uber no Estado vai lhe causar. "Nós temos que nos qualificar, pagar impostos. Eles não fazem nada disso, apenas pega um carro e põe um aplicativo no celular e saí trabalhando", explicou.

Taxista há 20 anos, Anderson Tolentino, 45 anos, também é contra o aplicativo, mas admite que existe uma parcela da categoria que precisa se adequar a demanda dos passageiros. "Muitos colegas tem que mudar a forma de atendimento, prestar um serviço melhor para o cliente: carro limpo, educação, pessoal asseado, atendido, pontualidade e respeito", afirmou.

O tipo de serviço prestado pelos taxistas atualmente foi apontado pelos moradores de Vitória como o principal fator para o fato do aplicativo ser bem aceito pela população. O estudante Eduardo Correa, 24 anos, avalia que o consumidor precisa ter opções de serviço e não ficar preso a apenas um tipo. "Quem tem que optar qual é o melhor serviço é o consumidor. Se eles não estão felizes, deveriam se adequar a demanda do cliente. Quando uma pessoa procura o Uber, é porque quer mais conforto, atendimento personalizado e muitas vezes o taxista não oferece isso, o carro está mal cuidado, o motorista não está bem vestido. Tudo isso faz diferença na hora de contratar o serviço", disse.

Por enquanto, o Uber só funciona em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, mas o debate sobre ele já chegou por aqui. Em agosto, um projeto de lei para proibir seu funcionamento foi aprovado na Câmara Municipal de Vitória, mas foi vetado pelo prefeito Luciano Rezende. O veto do prefeito deve ser apreciado pelo legislativo municipal no próximo mês, segundo o presidente da Câmara, Namy Chequer.

Já na Assembleia Legislativa, outra proposta que “proíbe a utilização de veículos particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado de pessoas” foi elaborada pelo deputado Sandro Locutor. Ela foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça.

Agora, o projeto precisa passar pelas comissões de Infraestrutura, Cidadania e de Finanças. Só depois vai para votação definitiva em plenário, o que não tem prazo para acontecer. Como a comissão de Constituição e Justiça costuma realizar análises mais técnicas, a tendência é de que as matérias, após aprovadas nesse colegiado, passem irretocáveis nas demais comissões. Mesmo que um parecer da Procuradoria da Casa tivesse apontado que o projeto do Uber é inconstitucional.