Empregados da Petrobras no Espírito Santo vão aderir à greve nacional aprovada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), que começa nesta segunda-feira (25). A paralisação será por tempo determinado, de acordo com o Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro), e vai durar até a próxima sexta-feira (29).

O secretário de Finanças do Sindipetro, Davidson Lomba, explicou que parte das atividades será paralisada no Estado, como plataformas, unidades de produção e tratamento e terminais de óleo e gás. Já o abastecimento de combustível, segundo ele, não deve ser interrompido. Também estão previstos atos de protesto ao longo da semana em frente a sede da Petrobras na Reta da Penha.

Your browser does not support the audio element. Petroleiros no ES aderem à greve e vão parar por uma semana