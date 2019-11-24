Empregados da Petrobras no Espírito Santo vão aderir à greve nacional aprovada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), que começa nesta segunda-feira (25). A paralisação será por tempo determinado, de acordo com o Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro), e vai durar até a próxima sexta-feira (29).
O secretário de Finanças do Sindipetro, Davidson Lomba, explicou que parte das atividades será paralisada no Estado, como plataformas, unidades de produção e tratamento e terminais de óleo e gás. Já o abastecimento de combustível, segundo ele, não deve ser interrompido. Também estão previstos atos de protesto ao longo da semana em frente a sede da Petrobras na Reta da Penha.
Petroleiros no ES aderem à greve e vão parar por uma semana
As entidades que representam os petroleiros acusam a estatal de descumprir o acordo coletivo firmado neste mês, após um extenso período de negociação direta e mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A estatal, segundo a entidade, não está cumprindo cláusulas relativas à segurança dos trabalhadores e do meio ambiente e também relativas as garantias conquistadas pelos funcionários que ingressaram por meio de concurso público.