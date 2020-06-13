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Inquérito Sorológico

Pesquisa aponta que mais de 295 mil pessoas tiveram Covid-19 no ES

Os dados são da terceira etapa do inquérito sorológico feito pelo Governo do Estado. Número foi divulgado pelo governador Renato Casagrande

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 11:11
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