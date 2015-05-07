Os dois pescadores capixabas que ficaram quase três dias à deriva no mar chegaram na Capitania dos Porto, Vitória, na tarde desta quarta-feira (6). A embarcação com os pescadores foi localizada na tarde do dia anterior em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Os familiares dos dois pescadores estavam à espera e a chegada foi marcada por um encontro emocionante. Valdecir Batista e Gilmar Guimarães Almeida saíram para pescar no litoral capixaba na noite do último sábado (2). No domingo à tarde, quando eles retornavam para terra firme, o barco parou de funcionar. Valdecir conseguiu fazer contato com a esposa pedindo ajuda. Desde a noite de domingo a Capitania dos Portos do Espírito Santo fazia buscas na Costa.

Your browser does not support the audio element. Pescadores que ficaram à deriva têm encontro emocionante com os familiares em Vitória

Na última terça (5), um rebocador localizou a embarcação e fez contato com a Marinha. O navio da Marinha rebocou o barco até as proximidades da Porto de Tubarão, em Vitória. Após isso, os dois pescadores seguiram de lancha até a Capitania dos Portos, na Enseada do Suá.

Família e socorro

No encontro com os familiares Gilmar preferiu não falar com a imprensa. Já Valdecir disse que só pensava na família e no socorro, durante os dias em que ficou perdido no mar.

“É muito complicado, no início pensava na minha família, depois fiquei esperando que o socorro chegasse, mas como estávamos bem longe da terra, sabíamos que o socorro era só Deus mesmo”, contou à Rádio CBN Vitória.

Como não pretendiam ficar muito tempo no mar, os pescadores não tinham mantimento no barco. Para se alimentar, eles pescavam. “Tínhamos água, mas alimentos não, nos viramos do jeito que deu, comia peixe no almoço e na janta”, disse.

Embarcação

O comandante da Capitania dos Portos do estado, Marcos Aurélio de Arruda, informou que os pescadores não possuem habilitação para pesca e a embarcação não tem estrutura para navegar em alto mar. Um inquérito será aberto para apurar as causas e as responsabilidades dos pescadores.