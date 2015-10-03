Novo sistema de integração de ônibus gera dúvidas em Vitória

O sistema de integração do ônibus municipal, que promete economia de tempo e dinheiro para os usuários, começou a operar neste sábado (03) em Vitória. Com a novidade do Integra Vitória, vieram também as dúvidas por parte dos passageiros, que ficaram perdidos quanto as linhas que deveriam embarcar para chegar aos seus destinos, após as primeiras horas do novo sistema vigorar.

A partir de agora, as 16 linhas de micro-ônibus existentes deixam de ir de um ponto a outro da cidade e se tornam linhas alimentadoras, ou seja, àquelas que circulam apenas dentro dos bairros. Elas passam a levar os passageiros até as principais avenidas da Capital, onde eles poderão embarcar nos ônibus convencionais. Dessa forma, foi resolvido o problema de sobreposição de linhas nas principais vias da cidade, que ganhou 45 pontos de integração. A prefeitura promete que, com isso, as viagens ficam mais curtas, apenas 20 minutos. E a baldeação será realizada pagando-se apenas uma passagem.

Mas, tem usuário que acha que será o contrário: perderá mais tempo para realizar a viagem. É o que afirma a assistente social Maria Jovelina Debone, 55 anos. "Não utilizei ainda, mas penso que o tempo será ampliado, demorar mais. Eu gasto de 25 a 35 minutos, no máximo, para chegar no Centro. Utilizando o integra, eu vou ter que saltar, atravessar a avenida e esperar os outros ônibus que são referência da minha linha passarem. Mas, concordo que diminui o fluxo de carros nas ruas", explicou.

Ao tentar ir da Fonte Grande à Leitão da Silva, a atendente de farmácia, Lucineide Ferreira, 29 anos, se atrapalhou. "Hoje está muito complicado. Não sei se é porque é o primeiro dia. Antes eu pegava um ônibus direto. Agora eu tenho que descer em um ponto e nem sei direito qual ônibus tenho que pegar para seguir ao meu destino. Aí eu fico assim, perdida. Pelo menos para mim, não está sendo fácil não", contou.

Escolher um fim de semana para implementar um novo modelo de transporte coletivo tem uma razão: realizar testes e monitorar o comportamento dos usuários, segundo a Secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro. "Fizemos a opção do sábado justamente para observar como o sistema vai funcionar. Na segunda-feira, também estaremos com equipes nos pontos de integração, orientando os usuários, observando a lotação dos veículos. Caso estejam cheios, mandaremos novos coletivos para ajudar no fluxo. É um primeiro momento de adaptação. Estamos atentos às necessidades de ajustes", disse.