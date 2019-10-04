Único réu da Operação Lama Cirúrgica que ainda estava preso, o ortopedista Rodrigo Souza Soares foi solto após ter a sua prisão preventiva revogada pela Justiça. A decisão foi assinada pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 4ª Vara Criminal da Serra, em 27 de setembro, mesmo dia em que o médico deixou a prisão.

Your browser does not support the audio element. Lama Cirúrgica: mais um médico preso na operação deixa a cadeia

A operação tem como alvo um esquema de reúso de material cirúrgico. O Ministério Público apontou que pelo menos 52 cirurgias feitas pelos médicos envolvidos na Lama Cirúrgica tiveram a utilização de material reprocessado, como agulhas usadas para costurar cortes na pele. Nove pessoas, entre médicos e empresários, se tornaram réus.

Na decisão, a magistrada justificou que Rodrigo não tem antecedentes criminais e possui residência física. A juíza ainda levou em conta que os outros oito réus já respondem ao processo em liberdade.

A Justiça determinou medidas cautelares contra o médico: ele está proibido de sair de casa durante a noite e aos finais de semana, não pode manter contato com os outros investigados e com testemunhas e está impedido de frequentar as empresas investigadas pela operação.

O médico, que estava preso desde fevereiro de 2018, assinou no ano passado um acordo de delação premiada com o Ministério Público e a Polícia Civil em 2018. O acordo foi homologado pela Justiça e prevê, após o final do processo, que ele fique preso dois anos em regime fechado, com a detração do tempo em que ele já ficou preso devido ao mandado de prisão preventiva. No acordo, ainda está previso que ele fique custodiado no Quartel da Polícia Militar.

A soltura dele, no entanto, não tem ligação com o acordo, segundo a juíza.

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