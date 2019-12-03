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Garoto abre 100 vagas temporárias para produção de Páscoa

Candidatos precisam ter curso técnico em andamento ou concluído; profissionais vão reforçar as equipes de trabalho para auxiliar na produção de produtos de chocolate

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 14:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 dez 2019 às 14:02
Chocolates Garoto Crédito: Reprodução
Ainda faltam quatro meses para a Páscoa e as fábricas já estão a todo vapor na produção de ovos de chocolates. E quem quer aproveitar a chance para conseguir um emprego temporário deve ficar atento. A Chocolates Garoto está com 100 vagas para o cargo de auxiliar de Páscoa.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter o pós médio técnico em andamento (último ano) ou completo e vivência profissional sólida e comprovada.
Os interessados podem fazer o cadastro no site www.psicoespaco.com.br
O profissional terá como atividade auxiliar na preparação e produção de produtos sazonais. Oportunidade são para atuar na sede da empresa que fica em Vila Velha.

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