Festival de Frutos do Mar e Torta Capixaba segue até domingo

O Festival de Frutos do Mar e Torta Capixaba, em comemoração pelos 466 anos de Vitória, recebe moradores da Grande Vitória e turistas na Ilha das Caieiras até este domingo (10). O evento reúne os mais diversos pratos à base de frutos do mar, preparados pela própria comunidade do bairro, tradicionalmente conhecido pela beleza natural e por suas desfiadeiras de siri.

Este ano é a primeira vez que a professora Mara Regina participa do Festival. Carioca que mora no Espírito Santo há 30 anos, ela conta que é apaixonada pelo acolhimento e pela culinária da região. "É um ambiente bom, agradável, comi uma mariscada muito boa, bem temperada. A empada de camarão também está ótima, maravilhosa", comenta à Rádio CBN Vitória.

A moradora Simone Leal diz que o evento é uma excelente oportunidade para gerar renda e emprego no bairro. Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

As barracas padronizadas e ao ar livre oferecem pratos como moqueca e torta capixabas, casquinha de siri, camarão e peixe frito, além de sururu, bolinhos diversos, bobó de camarão, petiscos e caranguejo. O festival movimenta toda a comunidade da Ilha das Caieiras. Desfiadeira e moradora do bairro há 30 anos, Simone Leal diz que o evento é uma excelente oportunidade para gerar renda e emprego no bairro.

"É onde os pescadores, as desfiadeiras de siri, os marisqueiros tiram a renda. É um trabalho que envolve toda a comunidade. Não só os expositores das barraquinhas, mas também os maridos, os restaurantes. É uma época que gera emprego e renda para a comunidade", conta.