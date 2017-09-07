Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Culinária

Festival de Frutos do Mar e Torta Capixaba segue até domingo

Evento reúne os mais diversos pratos à base de frutos do mar, preparados na Ilha das Caieiras, em Vitória, conhecido pela beleza natural e por suas desfiadeiras de siri

Publicado em 07 de Setembro de 2017 às 14:42

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

07 set 2017 às 14:42
O Festival de Frutos do Mar e Torta Capixaba, em comemoração pelos 466 anos de Vitória, recebe moradores da Grande Vitória e turistas na Ilha das Caieiras até este domingo (10). O evento reúne os mais diversos pratos à base de frutos do mar, preparados pela própria comunidade do bairro, tradicionalmente conhecido pela beleza natural e por suas desfiadeiras de siri.
Este ano é a primeira vez que a professora Mara Regina participa do Festival. Carioca que mora no Espírito Santo há 30 anos, ela conta que é apaixonada pelo acolhimento e pela culinária da região. "É um ambiente bom, agradável, comi uma mariscada muito boa, bem temperada. A empada de camarão também está ótima, maravilhosa", comenta à Rádio CBN Vitória.
A moradora Simone Leal diz que o evento é uma excelente oportunidade para gerar renda e emprego no bairro. Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN
As barracas padronizadas e ao ar livre oferecem pratos como moqueca e torta capixabas, casquinha de siri, camarão e peixe frito, além de sururu, bolinhos diversos, bobó de camarão, petiscos e caranguejo. O festival movimenta toda a comunidade da Ilha das Caieiras. Desfiadeira e moradora do bairro há 30 anos, Simone Leal diz que o evento é uma excelente oportunidade para gerar renda e emprego no bairro.
"É onde os pescadores, as desfiadeiras de siri, os marisqueiros tiram a renda. É um trabalho que envolve toda a comunidade. Não só os expositores das barraquinhas, mas também os maridos, os restaurantes. É uma época que gera emprego e renda para a comunidade", conta.
Os restaurantes do bairro também ficam abertos e oferecem cardápios promocionais com frutos do mar, além de pratos promocionais da tradicional mariscada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados