Estado define nos próximos dias as escolas públicas que receberão Programa Escola Viva

O Estado define nos próximos dias as três primeiras unidades da rede pública de ensino que passarão a oferecer um serviço diferenciado, com o conceito de escolas em tempo integral, atendendo a cerca de 3 mil alunos. Trata-se do Programa Escola Viva, um dos destaques dentre as metas do governador Paulo Hartung (PMDB) quando esteve em campanha nas eleições do ano passado.No início da implantação, o programa irá priorizar a Região Metropolitana, e nela os locais onde os índices de violência são maiores. A partir do segundo semestre deste ano os alunos dessas três escolas já passarão a estudar em turno único, com professores que tenham dedicação exclusiva, currículo diferenciado e contando com um “professor tutor”, que auxiliará os alunos a estabelecer um projeto de vida.

O secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, explicou como será essa transição de metodologia durante o ano. “Elas vão funcionar até o meio do ano da forma tradicional. Enquanto isso, nós estaremos planejando como elas vão funcionar a partir do segundo semestre. Aí no segundo semestre a gente já entra nas três séries, 1º, 2º e 3º ano do Médio. Nessas escolas, todas as três séries já vão entrar no sistema de turno único de tempo integral”, declarou à Rádio CBN Vitória.Segundo Haroldo, a Escola Viva será implementada em parceria com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), ONG que atua em seis Estados e é financiada por empresas. O trabalho que ela irá prestar junto à Sedu é autofinanciado e não vai custar nada para o governo, de acordo com o secretário. Durante toda esta semana, a Secretaria e o Instituto irão identificar as escolas que poderão receber o projeto, avaliando as instalações físicas e definindo se será necessário fazer complementações. Até a próxima sexta-feira (16) devem ser definidas as três escolas que serão as primeiras a ser Escola Viva.Na próxima semana, a equipe pedagógica do Instituto virá ao Estado para discutir com a Sedu o projeto de lei, o currículo e o processo de identificação dos professores e diretores que irão atuar nas escolas, de acordo com o secretário.“O modelo 'Escola Viva' vai ser instituído por um projeto de lei, e nós vamos trabalhá-lo já na próxima semana. Amanhã receberemos um profissional do ICE, e de amanhã até sexta-feira vamos estar andando nas escolas do Estado e da região Metropolitana. As escolas maiores, com potencial para serem transformadas em 'escolas vivas' para identificar as três e já começarmos a pensar em quais vamos implantar o modelo no próximo ano”, disse o secretário.Haroldo frisou que os professores, pedagogos e diretores que trabalharão nessas escolas passarão por um processo seletivo e terão uma condição de carga horária e de salário adaptado. Os detalhes estarão previstos no projeto de lei que será elaborado.