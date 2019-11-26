Diplomas falsos: operação mira diretores e sócios de faculdades no ES

Registro da primeira fase da operação que investiga diplomas falsos Crédito: Arquivo/ Divulgação Ministério Público do ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou nesta terça-feira (26) a operação 'Pontas Soltas", que investiga a emissão de diplomas de graduação e certificados de pós-graduação de forma fraudulenta. A ação, que mira diretores, sócios e funcionários de faculdades e institutos educacionais do Espírito Santo, visa cumprir oito mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de São Mateus, São Gabriel da Palha, Fundão, Serra, Vitória, Cariacica e Guaçuí.

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Os nomes dos alvos ainda não foram divulgados. "Pontas Soltas" é um desdobramento e sexta fase da operação "Mestre Oculto", cuja primeira fase foi deflagrada em julho de 2018, com a prisão de quatro professores na Região Norte do Estado. A operação tinha como alvo um esquema criminoso para a obtenção de diplomas falsos de ensino superior, com o objetivo de conseguir nomeações em cargos públicos.

A nova etapa da operação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e pela Promotoria de Justiça de Rio Bananal, com auxílio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, recebeu o nome de “Pontas Soltas”, devido aos novos núcleos de atuação da organização criminosa que foram identificados ao longo das investigações.