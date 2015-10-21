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Celular roubado pode ser recuperado pela polícia com ajuda do código IMEI

Com esse número, a polícia entra em contato com a operadora de celular, que consegue identificar se o telefone roubado já está com um novo chip

Publicado em 21 de Outubro de 2015 às 20:55

Publicado em 

21 out 2015 às 20:55
A Grande Vitória registra, pelo menos, um roubo de celular por dia de acordo com informações da Polícia Civil. O que muita gente desconhece é que todo celular pode ser recuperado, desde de que a vítima tenha o IMEI do telefone. O IMEI é uma sequência de números e caracteres especiais única para cada dispositivo, como se fosse uma espécie de impressão digital. Ele está disponível atrás da bateria do celular e na caixa onde veio o aparelho.
Com esse número, a polícia entra em contato com a operadora de celular, que consegue identificar se o telefone roubado já está com um novo chip e assim é possível localizá-lo, como explica o delegado Eduardo Arcos, da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio.
“Através desse código conseguimos oficiar as operadoras de telefonia e os dados das pessoas que habilitaram esse aparelho, facilitando chegar até os receptadores e até nas pessoas que praticaram o próprio roubo”, contou à Rádio CBN.
Compra ilegal
O delegado ressalta que quem compra celular roubado também está cometendo crime e pode pegar até quatro anos de prisão. “Sabendo que o produto é roubado ela pratica o crime de receptação, que tem pena de um a quatro anos, pena igual a do furto. Se a pessoa não sabe que é roubado, mas pelas circunstância e pelo valor do produto, pode ter noção disso. Assim, ela pratica o crime de receptação culposa, que embora não tenha um inquérito instaurado, ela vai responder junto ao juizado especial, por se tratar de um crime de pequeno potencial ofensivo”, explicou à Rádio CBN.
Dicas
As dicas do delegado para evitar o roubo do celular são: não utilizar o aparelho em vias públicas, principalmente em locais com grande incidência desse tipo de crime; evitar distração e evitar resistência para que não haja violência. Caso o celular seja levado pelo bandido, a pessoa deve procurar a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência. 
Outra forma de se obter o IMEI é digitar direto no aparelho o código: *#06#

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