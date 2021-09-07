Reveja o programa especial em comemoração ao aniversário de Vitória

Ressaltando as oportunidades, o desenvolvimento e os desafios de Vitória, a Rádio CBN apresentou aos ouvintes uma programação especial, nesta quarta-feira (08), em comemoração aos 470 anos da Capital capixaba. Em 2021, o programa foi duplamente comemorativo, já que a cidade faz aniversário e a CBN Vitória completa 25 anos.

O especial multiplataforma foi transmitido direto do Hotel Senac Ilha do Boi, com vista para a Curva da Jurema, de 9h30 às 12h na CBN Vitória (92,5 FM), no site da rádio e também no site, Instagram e no Facebook de A Gazeta. A apresentação foi da âncora e editora-executiva Fernanda Queiroz, e do apresentador Mário Bonella, que está de volta à programação da rádio, no CBN Cotidiano.

Mesmo sem contar com a presença de plateia, por conta da pandemia, o programa foi bem animado, com a presença do músico capixaba Amaro Lima, que propôs um passeio pelo Espírito Santo através da música. "Vitória é a capital de todos os capixabas, o lugar que conecta todos que vêm estudar, trabalhar, pessoas de outros municípios que se encontram por aqui. Vitória é uma cidade que abraça todos e estou muito feliz por, mais uma vez, homenageá-la", disse o músico.

Também participaram do evento o prefeito da capital, Lorenzo Pazolini; o engenheiro civil, empresário e colunista de A Gazeta, Luiz Carlos Menezes; o arquiteto, professor da Ufes e também colunista, Tarcísio Bahia; e os comentaristas da CBN, Gilberto Sudré e Marco Bravo.

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