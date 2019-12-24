Capixaba Pedro Rocha é o novo reforço do Flamengo para 2020

Pedro Rocha é anunciado pelo Flamengo para 2020 Crédito: Divulgação

O capixaba Pedro Rocha foi anunciado oficialmente, nesta terça-feira (24), como reforço do Flamengo para a próxima temporada. No elenco, ele terá a companhia de Lincoln, outro atacante Rubro-Negro nascido em terras espírito-santenses. O jogador, de 25 anos, estava emprestado ao Cruzeiro pelo Spartak de Moscou. O acordo é de empréstimo até o fim de 2020.

O nome do jogador já havia sido confirmado por dirigentes do Flamengo para a temporada do próximo ano. Mas somente nesta terça, pelas redes sociais, o anúncio foi oficial.

Minutos depois do anúncio no Twitter, Pedro Rocha se pronunciou por meio de um vídeo no perfil do time. Afirmou que lutará, ao lado dos demais jogadores, por todos títulos para o clube no ano que vem.