Ajudante de motorista foi assaltado na estrada do Dique Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Rendido por três bandidos armados com revólver, facão e um pedaço de madeira, um caminhoneiro reagiu a um assalto e atirou em dois criminosos . O crime aconteceu na tarde de terça-feira (08) na estrada do Dique, região de Caçaroca, em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Caminhoneiro reage a assalto e atira em dois bandidos no ES

De acordo com a polícia, os assaltantes renderam um ajudante de motorista de 59 anos. Ele seguia a pé para casa quando foi abordado pelo bando. Os ladrões anunciaram o assalto e fugiram levando a mochila dele com documentos e um celular.

“Eu estava saindo do trabalho quando, de repente, fui abordado pelos bandidos. Eles mandaram eu parar a moto, roubaram minha mochila e me deram uma pranchada de facão nas costas. Depois mandaram eu montar na moto e meter o pé”, disse a vítima.

Em seguida, na mesma região, o trio tentou render um caminhoneiro que passava com o veículo pelo local. Ao perceber que se tratava de um assalto, o motorista atirou diversas vezes na direção dos bandidos. Dois deles ficaram feridos. O ladrão armado fugiu.

Um deles levou dois tiros no pescoço e um de raspão no pé e foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. Já o outro assaltante foi preso em Cidade da Barra, na Grande Terra Vermelha, pela Polícia Militar, e autuado por roubo.