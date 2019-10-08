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Cadastramento biométrico em Piúma, no ES, começa nesta quarta

Posto de atendimento inicia o atendimento nesta quarta (09) e funcionará em horário estendido na cidade do Litoral Sul, inclusive aos sábados

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 10:31

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

08 out 2019 às 10:31
Número de eleitores cadastrados por biometria chega a 69% Crédito: Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
Começa nesta quarta-feira (09), o recadastramento biométrico obrigatório para os eleitores de Piúma, no Litoral Sul. O local de atendimento será no posto da 17ª Zona Eleitoral, que funcionará no Salão Paroquial, que fica na rua Simão Bassul, no Centro.
Cadastramento biométrico em Piúma, no ES, começa nesta quarta
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) ampliou, além dos dias e horários de funcionamento, o número de profissionais à disposição do eleitorado, que poderá comparecer de segunda a sábado, das 9h às 18h. Antes, não haveria atividade no sábado e o atendimento era apenas de 12h às 18h. A divulgação do último dia da biometria em Piúma será feita em breve, segundo o TRE.
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O TRE-ES explicou que a quantidade de profissionais que farão parte do recadastramento biométrico obrigatório foi dimensionada de acordo com o quantitativo de pessoas que votam no município. O mesmo irá ocorrer em Marataízes, que começará o recadastramento no dia 16 de outubro. O prazo final para a atualização da biometria será divulgado em breve.
DOCUMENTOS
Quem for ao posto de atendimento deverá levar um documento de identidade e comprovante de residência recente. O eleitor que não comparecer para o cadastramento até o prazo final, terá o título cancelado.
Além de Piúma e Marataízes, os eleitores de Colatina e Cachoeiro de Itapemirim também passam pelo recadastramento. O TRE-ES informou que no Espírito Santo, 1.358.693 dos eleitores (49,22%) já fizeram o recadastramento biométrico. O objetivo é tornar mais segura a identificação do eleitor na hora do voto.

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