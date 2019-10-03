Amigos são assassinados em carro de aplicativo após partida de futebol

Carro de aplicativo atingido por tiros na Serra Crédito: Internauta

Dois amigos foram executados a tiros após uma partida de futebol em Jardim Limoeiro, na Serra , às 21h40 desta quarta-feira (02). De acordo com a polícia, Natan Teixeira Celestino, 19 anos, e Douglas Silva Araújo, 26 anos, foram mortos dentro de um carro de aplicativo.

Após o futebol, a dupla pediu uma viagem do campo até as casas deles, localizadas no mesmo bairro. Natan e Douglas seguiram a corrida em um Cobalt prata. Os dois trabalhavam em uma empresa que presta serviços a uma mineradora.

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Segundo a polícia, Natan estava lado do motorista e Douglas no banco de trás. Quando chegaram em casa, na Rua Vitória, e estavam prestes a pagar a corrida, foram abordados por um bandido encapuzado que chegou em um veículo - com modelo não informado.