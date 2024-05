Confira mudanças

Vitória terá interdições no trânsito devido a corridas no domingo (19)

Algumas avenidas de Vitória terá interdições no domingo (19), devido a duas corridas de rua, até por volta de 11h – quando as vias devem ser liberadas, segundo prefeitura

Uma das corridas terá início nas proximidades do Shopping Vitória. (Vitor Jubini)

O trânsito em algumas avenidas de Vitória terá interdições no domingo (19) devido a duas corridas de rua, até por volta de 11h – quando todas as vias devem ser liberadas, segundo a prefeitura. Para garantir a segurança dos atletas e orientar os condutores, agentes da Guarda Municipal estarão dando apoio nos percursos.

A Gerência Planejamento e Operacionalização de Trânsito (Gpot), da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), informou que as mudanças no trânsito ocorrerão para realização da Corrida Maçônica e da Corrida Track&Field.

Para a Corrida Track&Field, as interdições começarão às 4h, com início e fim nas proximidades do Shopping Vitória, na Enseada do Suá.

No sentido Centro - Camburi, as avenidas Nossa Senhora dos Navegantes e Américo Buaiz serão interditadas, e a ciclofaixa será suspensa até às 10 horas. A interdição termina em frente ao McDonald, na Praia do Canto.

Os motoristas que saírem do Centro para Camburi e região devem seguir pela Avenida Leitão da Silva ou Avenida Vitória. Os que descerem a Terceira Ponte podem acessar a Reta da Penha.

Já no sentido contrário, Camburi-Centro, as avenidas Américo Buaiz e Nossa Senhora dos Navegantes terão toda a faixa 1 (próxima ao canteiro central) fechada para motoristas e demais faixas livres.

Bento Ferreira e Centro

Para realização da Corrida Maçônica, a Avenida Joubert de Barros, em Bento Ferreira, em frente à Grande Loja Maçônica, terá interdição até às 11h. O local vai ser o ponto de largada e chegada da corrida e também receberá a estrutura de premiação.

Os corredores irão seguir pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, no sentido Centro de Vitória. Por isso, uma das faixas deste sentido estará fechada por toda a avenida, no domingo, até aos armazéns do porto. A corrida passará pela Rua de Lazer do Centro, que acontece todo domingo.

Os motoristas que precisarem passar no Centro para seguir em direção à Serra devem ficar atentos, pois as avenidas Governador Bley, Princesa Isabel e Vitória terão somente uma das faixas livres. Acorrida também ocupará parte das avenidas César Hilal e Leitão da Silva, trechos do bairro Bento Ferreira.

Já quem vai passar por Ilha de Santa Maria pela manhã deve ter atenção, pois na altura do Posto Shell, acessando a rua João Santos Filho, os motoristas terão apenas uma das faixas no sentido Jucutuquara livre.

