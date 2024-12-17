Vitória registra trânsito intenso na noite desta terça-feira (17)

O começo da noite desta terça-feira (17) está sendo caótico para quem precisa passar pelas ruas e avenidas de Vitória. Diversas vias estão com trânsito intenso, causando atraso na volta do trabalho e no deslocamento em geral das pessoas. No Waze – aplicativo de localização via GPS – muitos locais estão marcados na cor vermelha, que indica lentidão.
Segundo o serviço de localização móvel, trechos como as avenidas Saturnino de Brito, Marechal Mascarenhas de Moraes, Américo Buaiz. Rio Branco, Nossa Senhora da Penha e Jerônimo Monteiro estão complicados para serem alternativas no deslocamento pela Capital.
Não há informações incidentes graves causadores da lentidão acima do normal, mas no Waze há notificações de obras e vias interditas perto dos pontos indicados com maior fluxo de veículos. A Guarda Civil Municipal foi demandada para mais informações.