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Lentidão

Vitória registra trânsito intenso na noite desta terça-feira (17)

Ao menos cinco avenidas da Capital estão marcadas em vermelho no Waze - aplicativo de localização via GPS; confira os pontos

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 18:48

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

17 dez 2024 às 18:48
Trânsito intenso em Vitória é motivo de reclamação de motoristas que passam pela Capital.
Trânsito intenso em Vitória é motivo de reclamação de motoristas que passam pela Capital. Crédito: Reprodução | Waze
O começo da noite desta terça-feira (17) está sendo caótico para quem precisa passar pelas ruas e avenidas de Vitória. Diversas vias estão com trânsito intenso, causando atraso na volta do trabalho e no deslocamento em geral das pessoas. No Waze – aplicativo de localização via GPS – muitos locais estão marcados na cor vermelha, que indica lentidão. 
Segundo o serviço de localização móvel, trechos como as avenidas Saturnino de Brito, Marechal Mascarenhas de Moraes, Américo Buaiz. Rio Branco, Nossa Senhora da Penha e Jerônimo Monteiro estão complicados para serem alternativas no deslocamento pela Capital. 
Não há informações incidentes graves causadores da lentidão acima do normal, mas no Waze há notificações de obras e vias interditas perto dos pontos indicados com maior fluxo de veículos. A Guarda Civil Municipal foi demandada para mais informações. 

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