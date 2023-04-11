Vila Velha terá ruas e avenidas interditadas para a Festa da Penha

Romaria das Mulheres marca o domingo da Festa da Penha 2022 Crédito: Fernando Madeira

A tradicional Festa da Penha, cuja programação começou no último domingo (9) em Vila Velha e segue até a próxima segunda-feira (17), dia da padroeira, contará com interdições de ruas e avenidas para a realização de missas e das romarias. A Guarda Municipal estará nos pontos de interdição – que serão sinalizados – para orientar os motoristas.

De sábado (15) até segunda-feira (17), Dia de Nossa Senhora da Penha, serão instaladas barreiras fixas na Prainha, na entrada do bairro, em horários já definidos. Os moradores e comerciantes, previamente cadastrados e com os veículos autorizados, terão acesso à região.

Veja os locais com barreiras fixas

Rua Presidente Lima x 23 de Maio



Rua Cabo Alyson Simões



Rua Antônio Ataíde x Rua Castelo Branco



Rua Luiza Grinalda x Rua Dom Jorge de Menezes



Av. Luciano das Neves x Rua Castelo Branco



Sábado (15)

Neste sábado (15), acontecerá a Romaria dos Homens, além de outras duas romarias, o maior evento religioso do Espírito Santo. Segundo a prefeitura de Vila Velha, a expectativa é de reunir mais de 1 milhão de romeiros esse ano. Saiba o horário e local das romarias:

Romaria das Pessoas com Deficiência

Será realizado na Prainha, já na área interditada, às 8h da manhã.

Romaria dos Adolescentes

O trajeto será iniciado no Parque da Prainha, às 10h, e seguirá até o Campinho do Convento, já dentro da área interditada.

Romaria dos Homens

Os fiéis sairão da Catedral de Vitória, às 18h, e caminharão até o Parque da Prainha. Para esse evento, será necessário a interdição de toda a Avenida de Carlos Lindemberg, entre outras ruas. As interdições serão realizadas pela Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal nos seguintes pontos:

Av. CarloAv. Carlos Lindemberg x Rua Marilia Dirceu



Lindemberg x Rua Mediterrâneo



Av. Carlos Lindemberg x Rua Henrique Chaves



Av. Carlos Lindemberg x Rua Messias Gonçalves Correia



Av. Carlos Lindemberg x Roberto de Freitas



Av. Carlos Lindemberg x Rua Santa Teresa



Av. Carlos Lindemberg x Rua Leopoldo Coutinho



Av. Carlos Lindemberg x Rua Guaporé



Rua Antônio Soares x Av. Carlos Lindemberg



Rua São Luis x São Cristóvão



Rua Orestes Barbosa x Av. Carlos Lindemberg



Av. Carlos Lindemberg x Rua Felipe Camarão



Av. Carlos Lindemberg (Av. Sol) x Rua Do Canal



Av. Carlos Lindemberg (Av. Sol) x Rua Getúlio Vargas



Av. Carlos Lindemberg x Rua Gentil Nascimento



Av. Carlos Lindemberg x Rua Francisco Cutini



Av. Carlos Lindemberg x Rua Américo Bernardes



Av. Carlos Lindemberg x Rua Paraguassú



Av. Carlos Lindemberg x Rua Nordeste



Av. Carlos Lindemberg x Rua Santa Terezinha



Av. Carlos Lindemberg x Rua Santa Rosa



Av. Carlos Lindemberg x Rua Nelson Sampaio



Av. Carlos Lindemberg x Rua Fernando Coelho



Av. Carlos Lindemberg x Rua Nossa Senhora de Fátima



Av. Carlos Lindemberg x Rua Maria Amália



Av. Jerônimo Monteiro x Rua Torquato Laranja



Av. Jerônimo Monteiro x Rua Carolina Leal



Av. Carlos Lindemberg x Rua Dr. Freitas Lima



Domingo (16)

Remaria

Os remadores sairão da Praia do Ribeiro, na Praia da Costa, às 8h da manhã, e chegarão à Prainha pelo mar.

Romaria das Mulheres

As fiéis sairão às 15h da tarde, e passarão pelas Rua Cabo Alyson Simões; Av, Jerônimo Monteiro; Av. Champagnat; Rua Antônio Ataíde; Prainha. As vias citadas serão interditadas durante o trajeto das romeiras, a liberação será de forma gradual.

Vigília Jovem

A concentração será na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, às 19h30.

Segunda-feira (17)

Romaria dos Conquistas

Os conguistas sairão do portão do Convento, às 8h, e seguirão em direção ao Campinho.

Romaria dos Ciclistas

A concentração será na Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, às 8h. Os ciclistas passarão pela Av. João Francisco Gonçalves; Av. Carlos Lindemberg; Av. Jerônimo Monteiro; Av. Champagnat; Rua Antônio Ataíde; até chegarem na Prainha. As vias serão interditadas com o apoio dos batedores motociclistas e viaturas da Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Militar.

Transporte

A prefeitura de Vila Velha recomenda que os cidadãos utilizem o transporte público ou alugados. O município afirma que a frota da Sanremo será reforçada nos dias que seguem a Festa da Penha —no dia da Romaria dos Homens serão 75 viagens extras. A Ceturb também disponibilizará linhas extras no terminal, com uma linha exclusiva, para a Romaria dos Homens.

Os fiéis que optarem pelos os ônibus de turismo/alugados, o desembarque será na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha. Para esses veículos está sendo disponibilizado um estacionamento dentro do Shopping Vila Velha, Rua Annor Silva, em Boa Vista.