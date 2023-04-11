Vila Velha terá ruas e avenidas interditadas para a Festa da Penha

A tradicional Festa da Penha, cuja programação começou no último domingo (9) em Vila Velha e segue até a próxima segunda-feira (17), dia da padroeira, contará com interdições de ruas e avenidas para a realização de missas e das romarias. A Guarda Municipal estará nos pontos de interdição – que serão sinalizados – para orientar os motoristas.
De sábado (15) até segunda-feira (17), Dia de Nossa Senhora da Penha, serão instaladas barreiras fixas na Prainha, na entrada do bairro, em horários já definidos. Os moradores e comerciantes, previamente cadastrados e com os veículos autorizados, terão acesso à região.
Veja os locais com barreiras fixas
- Rua Presidente Lima x 23 de Maio
- Rua Cabo Alyson Simões
- Rua Antônio Ataíde x Rua Castelo Branco
- Rua Luiza Grinalda x Rua Dom Jorge de Menezes
- Av. Luciano das Neves x Rua Castelo Branco
Sábado (15)
Neste sábado (15), acontecerá a Romaria dos Homens, além de outras duas romarias, o maior evento religioso do Espírito Santo. Segundo a prefeitura de Vila Velha, a expectativa é de reunir mais de 1 milhão de romeiros esse ano. Saiba o horário e local das romarias:
Romaria das Pessoas com Deficiência
Será realizado na Prainha, já na área interditada, às 8h da manhã.
Romaria dos Adolescentes
O trajeto será iniciado no Parque da Prainha, às 10h, e seguirá até o Campinho do Convento, já dentro da área interditada.
Romaria dos Homens
Os fiéis sairão da Catedral de Vitória, às 18h, e caminharão até o Parque da Prainha. Para esse evento, será necessário a interdição de toda a Avenida de Carlos Lindemberg, entre outras ruas. As interdições serão realizadas pela Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal nos seguintes pontos:
- Av. CarloAv. Carlos Lindemberg x Rua Marilia Dirceu
- Lindemberg x Rua Mediterrâneo
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Henrique Chaves
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Messias Gonçalves Correia
- Av. Carlos Lindemberg x Roberto de Freitas
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Santa Teresa
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Leopoldo Coutinho
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Guaporé
- Rua Antônio Soares x Av. Carlos Lindemberg
- Rua São Luis x São Cristóvão
- Rua Orestes Barbosa x Av. Carlos Lindemberg
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Felipe Camarão
- Av. Carlos Lindemberg (Av. Sol) x Rua Do Canal
- Av. Carlos Lindemberg (Av. Sol) x Rua Getúlio Vargas
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Gentil Nascimento
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Francisco Cutini
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Américo Bernardes
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Paraguassú
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Nordeste
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Santa Terezinha
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Santa Rosa
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Nelson Sampaio
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Fernando Coelho
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Nossa Senhora de Fátima
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Maria Amália
- Av. Jerônimo Monteiro x Rua Torquato Laranja
- Av. Jerônimo Monteiro x Rua Carolina Leal
- Av. Carlos Lindemberg x Rua Dr. Freitas Lima
Domingo (16)
Remaria
Os remadores sairão da Praia do Ribeiro, na Praia da Costa, às 8h da manhã, e chegarão à Prainha pelo mar.
Romaria das Mulheres
As fiéis sairão às 15h da tarde, e passarão pelas Rua Cabo Alyson Simões; Av, Jerônimo Monteiro; Av. Champagnat; Rua Antônio Ataíde; Prainha. As vias citadas serão interditadas durante o trajeto das romeiras, a liberação será de forma gradual.
Vigília Jovem
A concentração será na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, às 19h30.
Segunda-feira (17)
Romaria dos Conquistas
Os conguistas sairão do portão do Convento, às 8h, e seguirão em direção ao Campinho.
Romaria dos Ciclistas
A concentração será na Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, às 8h. Os ciclistas passarão pela Av. João Francisco Gonçalves; Av. Carlos Lindemberg; Av. Jerônimo Monteiro; Av. Champagnat; Rua Antônio Ataíde; até chegarem na Prainha. As vias serão interditadas com o apoio dos batedores motociclistas e viaturas da Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Militar.
Transporte
A prefeitura de Vila Velha recomenda que os cidadãos utilizem o transporte público ou alugados. O município afirma que a frota da Sanremo será reforçada nos dias que seguem a Festa da Penha —no dia da Romaria dos Homens serão 75 viagens extras. A Ceturb também disponibilizará linhas extras no terminal, com uma linha exclusiva, para a Romaria dos Homens.
Os fiéis que optarem pelos os ônibus de turismo/alugados, o desembarque será na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha. Para esses veículos está sendo disponibilizado um estacionamento dentro do Shopping Vila Velha, Rua Annor Silva, em Boa Vista.
Vila Velha terá ruas e avenidas interditadas para a Festa da Penha