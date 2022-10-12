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Avenida Carlos Lindenberg

Vídeo mostra carro capotando em acidente em cruzamento de Vila Velha

Fiat Palio estava na avenida quando foi atingido por veículo que, segundo testemunhas, teria avançado sinal vermelho para acessar a avenida; motorista teve ferimentos leves

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 10:31

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 out 2022 às 10:31
Um acidente entre dois carros acabou em capotamento de um dos veículos na Avenida Carlos Lindenberg, na altura dos bairros Marilândia e Alecrim, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (12). Imagens de videomonitoramento flagraram o momento exato da colisão (veja acima), que deixou ferido o condutor de um dos automóveis.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o acidente aconteceu por volta de 6h. O motorista do Fiat Palio estava na avenida no sentido Praia da Costa, trafegando na velocidade permitida da via.
No caminho, ele foi surpreendido por um Volkswagen Gol, que, de acordo com pessoas que presenciaram o acidente, teria avançado o sinal vermelho no cruzamento, causando a batida.
O Fiat Palio capotou e o motorista ficou com ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima.
Apesar do susto, a condutora do Volkswagem Gol não se machucou.
Com informações do g1 ES*

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