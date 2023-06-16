Trio dá tiro e tenta saquear carga após carreta tombar em Itapemirim

Três homens, um deles armado, tentaram saquear uma carga de medicamentos de uma carreta que tombou na noite de quinta-feira (15) em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na Estrada Nova, região de Gomes, e o motorista foi socorrido com lesões leves para o hospital. Os suspeitos fugiram e nenhum suspeito foi detido até o momento.
O caminhão capotou após perder o controle em uma curva, por volta de 23 horas. Segundo a Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (16), o dono da carga estava no local do acidente aguardando remoção do veículo quando foi surpreendido por três indivíduos, que tentaram saquear os medicamentos que eram transportados.
Um dos suspeitos estava armado e atirou contra o proprietário da carga, que tentou impedir o saque, mas o disparo não o atingiu. Militares foram ao local, prestaram apoio ao condutor e realizaram buscas nas imediações, mas não localizaram o autor do suposto disparo.