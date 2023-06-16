Trio dá tiro e tenta saquear carga após carreta tombar em Itapemirim

Carreta tombou por volta das 23 horas desta quinta-feira (15), após o motorista perder o controle em uma curva. Crédito: Saulo dos Santos

Três homens, um deles armado, tentaram saquear uma carga de medicamentos de uma carreta que tombou na noite de quinta-feira (15) em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na Estrada Nova, região de Gomes, e o motorista foi socorrido com lesões leves para o hospital. Os suspeitos fugiram e nenhum suspeito foi detido até o momento.

O caminhão capotou após perder o controle em uma curva, por volta de 23 horas. Segundo a Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (16), o dono da carga estava no local do acidente aguardando remoção do veículo quando foi surpreendido por três indivíduos, que tentaram saquear os medicamentos que eram transportados.