Trabalhadores da saúde protestam e interditam trânsito no Centro de Vitória

Servidores da saúde fizeram uma manifestação, no final da tarde desta quarta-feira (07), em frente ao Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado, localizado no Centro de Vitória. De acordo com informações apuradas, os trabalhadores protestaram contra os descontos nos salários das taxas cobradas pelo sindicato.
Segundo informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, equipes em conjunto com a Polícia Militar acompanham as manifestações. Ainda de acordo com a corporação, devido ao protesto, as duas faixas em cada sentido da pista da avenida Jerônimo Monteiro foram interditadas, o que deixou o trânsito lento no local.
Mesmo após a liberação da pista, o congestionamento continuou com impactos desde a Segunda Ponte, se estendendo, para o motorista que segue em direção à Vitória até a Avenida Beira Mar.
Na manhã desta segunda-feira (05), uma situação parecida foi identificada na sede do sindicato, também localizada no Centro de Vitória. Na situação, a Polícia Militar foi chamada para conter o tumulto.