Trabalhador rural morre após bater de carro em poste em Colatina

Motorista morre após bater em poste em Colatina Crédito: Leitor A Gazeta

Um trabalhador rural, identificado como Edmilson Rocha Silva, morreu após bater contra um poste no km 156 da Rodovia ES 080, na zona rural de Colatina , Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã deste sábado (19). O carro ficou destruído.

À reportagem, o patrão da vítima, que preferiu não se identificar, contou que Edmilson estava no dia de folga, seguia da localidade de Ponte de Pancas à Angelo Franchiani, no interior de Colatina.

Motorista morre após bater em poste em Colatina Crédito: Leitor A Gazeta

A Polícia Militar informou que a vítima teria tentando fazer uma ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo e bateu no poste. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas já encontrou a vítima morta. O condutor foi retirado das ferragens pelas equipes e deixado aos cuidados da Polícia Científica.