Trabalhador rural morre após bater de carro em poste em Colatina

Um trabalhador rural, identificado como Edmilson Rocha Silva, morreu após bater contra um poste no km 156 da Rodovia ES 080, na zona rural de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã deste sábado (19). O carro ficou destruído.
À reportagem, o patrão da vítima, que preferiu não se identificar, contou que Edmilson estava no dia de folga, seguia da localidade de Ponte de Pancas à Angelo Franchiani, no interior de Colatina.
A Polícia Militar informou que a vítima teria tentando fazer uma ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo e bateu no poste. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas já encontrou a vítima morta. O condutor foi retirado das ferragens pelas equipes e deixado aos cuidados da Polícia Científica.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.