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Na ES 490

Trabalhador morre ao ser atingido por carro que bateu em carreta em Itapemirim

Veículo teria perdido os freios e acabou tombando na via, atingindo um carro, que, consequentemente, atropelou dois homens que trabalhavam às margens da rodovia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mai 2023 às 18:21

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 18:21

Um homem de 33 anos, que não teve a identidade revelada, morreu na manhã desta quinta-feira (25) enquanto trabalhava às margens da ES 490, Itapecoá, zona rural de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele e outro trabalhador foram atingidos por um carro, que se envolveu em uma batida com uma carreta que teria perdido o freio.
Segundo a Polícia Militar, a batida foi por volta das 8h. A carreta teria perdido os freios e acabou tombando na via, atingindo um carro, que, consequentemente, atropelou dois homens que trabalhavam às margens da rodovia. O homem de 33 anos teve morte confirmada no local do fato.
Homem que trabalhava em rodovia é atingido durante acidente e morre
O trabalador fazia a manutenção da pista da ES 490 e acabou atingido pelo veículo Crédito: Leitor| A Gazeta
As vítimas atingidas faziam conservação do trecho e eram contratadas por empresa, prestadora de serviço do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). O outro homem atropelado e mais uma vítima, que estava no veículo, foram socorridos para um hospital da região.
O carro pertence ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e foi parar em um pasto. Por meio de nota, o órgão disse que se solidariza com as famílias envolvidas no acidente.
“A instituição está aguardando o processo de apuração dos fatos. O Incaper está prestando apoio à saúde física e psicológica dos servidores envolvidos, por meio do serviço psicossocial da Gerência de Pessoas da instituição. A Coordenação de Transportes do Incaper, está tomando as medidas necessárias em relação ao veículo da instituição”, informou.
A perícia da Polícia Civil foi acionada por volta das 9h e encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.

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