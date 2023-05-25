Trabalhador morre ao ser atingido por carro que bateu em carreta em Itapemirim

Um homem de 33 anos, que não teve a identidade revelada, morreu na manhã desta quinta-feira (25) enquanto trabalhava às margens da ES 490, Itapecoá, zona rural de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Ele e outro trabalhador foram atingidos por um carro, que se envolveu em uma batida com uma carreta que teria perdido o freio.

Segundo a Polícia Militar , a batida foi por volta das 8h. A carreta teria perdido os freios e acabou tombando na via, atingindo um carro, que, consequentemente, atropelou dois homens que trabalhavam às margens da rodovia. O homem de 33 anos teve morte confirmada no local do fato.

O trabalador fazia a manutenção da pista da ES 490 e acabou atingido pelo veículo Crédito: Leitor| A Gazeta

As vítimas atingidas faziam conservação do trecho e eram contratadas por empresa, prestadora de serviço do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). O outro homem atropelado e mais uma vítima, que estava no veículo, foram socorridos para um hospital da região.

O carro pertence ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e foi parar em um pasto. Por meio de nota, o órgão disse que se solidariza com as famílias envolvidas no acidente.

“A instituição está aguardando o processo de apuração dos fatos. O Incaper está prestando apoio à saúde física e psicológica dos servidores envolvidos, por meio do serviço psicossocial da Gerência de Pessoas da instituição. A Coordenação de Transportes do Incaper, está tomando as medidas necessárias em relação ao veículo da instituição”, informou.