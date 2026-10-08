Suspeito de furto é atropelado por ônibus ao fugir de fiscal em Vitória; vídeo

Um homem de 39 anos, suspeito de furtar um supermercado, foi atropelado por um ônibus do Sistema Transcol na Avenida Elias Miguel, na Vila Rubim, em Vitória, ao fugir de um fiscal de loja. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (7) e foi registrado por uma testemunha (veja acima).





As imagens mostram o homem atravessando a avenida e sendo agredido pelo fiscal com um objeto ao chegar à calçada. Em seguida, ele tenta atravessar novamente a via, mas cai e é atingido pelo ônibus. Como a cena é forte, o vídeo foi congelado no momento do atropelamento.





O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), em estado grave, e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), onde precisou ser intubado.





O motorista do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. À Polícia Militar, ele relatou que o homem teria atravessado pela faixa de pedestres, mas de forma inesperada, enquanto o sinal ainda estava aberto para veículos.



A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.





*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta