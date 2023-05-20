Prefeito de Sooretama sofre acidente de trânsito na BR 101 no ES

Acidente na BR-101 Crédito: Leitor de A Gazeta

O prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel Torezani, sofreu um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (19), na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo.

Por nota, a Prefeitura de Sooretama explicou que ao tentar fazer um trevo para tomar a rodovia o veículo em que o prefeito estava foi atingido por um caminhão e arremessado para a contramão, fazendo-o colidir com outro carro.

O prefeito foi encaminhado para o Hospital São Camilo, em Aracruz, e foi liberado logo em seguida apenas com escoriações nos ombros, braços e pernas e já está em casa.

O Prefeito havia ido cumprir uma agenda de reunião no Consórcio CIM Polinorte, em Ibiraçu, do qual é Presidente, e na volta para Sooretama ele estava na carona de um veículo do Consórcio. Ele estava na companhia de uma funcionária do consórcio, que era quem dirigia. A mulher precisou ficar internada em observação, mas recebeu alta na manhã deste sábado (20).

Outro acidente

No início de maio do ano passado o prefeito de Sooretama também sofreu um acidente. O veículo em que ele estava capotou na pista e caiu em um brejo. O acidente foi também na BR-101, no km 195, em Aracruz, no Norte do Estado.

No momento do acidente ele ficou ferido, mas consciente e conseguiu mandar a localização de onde estava para a equipe da administração municipal, que acionou o resgate da Eco101, concessionária responsável pela via.