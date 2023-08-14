Pai, mãe e dois filhos são atropelados na volta de igreja em Cachoeiro

Uma família foi atropelada por um carro na noite do último domingo (13), na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O casal e os dois filhos – uma criança de quatro anos e um bebê de cinco meses – foram levados para hospitais do município. O motorista fugiu do local após o acidente, sem prestar socorro às vítimas.

vídeo acima). Segundo a Câmeras de segurança de um comércio da região registraram o momento exato da batida (). Segundo a Polícia Militar , o acidente ocorreu por volta de 21h de domingo. As vítimas caminhavam pela beirada pista após saírem de um culto em uma igreja do bairro e seguiam em direção a um ponto ônibus.

As imagens mostram o carro, um Toyota Corolla de cor prata, seguindo na direção dos pedestres e atropelando o casal e as crianças, sem parar. O motorista fugiu do local pela mesma avenida, sem prestar o devido socorro. Segundo a polícia, o condutor não foi localizado no momento do fato.

O homem de 26 anos, a mulher de 22, e as duas crianças, filhos deles, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e para o Hospital Infantil da cidade, respectivamente

O pastor da igreja frequentada pela família informou à reportagem da TV Gazeta Sul de que o casal segue em observação na Santa Casa, e as crianças foram atendidas no Hospital Infantil de Cachoeiro e liberadas.

A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.