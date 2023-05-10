Ônibus do Transcol tem princípio de incêndio na Orla de Camburi

Um ônibus do Sistema Transcol teve um princípio de incêndio enquanto trafegava pela Orla de Camburi, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (10). Em vídeos que circulam pelas redes sociais (confira acima), é possível ver muita fumaça saindo do veículo.
O Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado e, chegando ao local, o incêndio já estava sendo combatido pelo motorista do ônibus e demais motoristas que pararam para ajudar, com a utilização de extintores. A equipe de bombeiros finalizou o combate com uso de mangotinho (água). Não houve feridos e nem indício de ação criminosa".
A Guarda Municipal de Vitória disse que sinalizou e interditou a faixa três da via.