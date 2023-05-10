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Vitória

Ônibus do Transcol tem princípio de incêndio na Orla de Camburi

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram bastante fumaça saindo do veículo; via foi interditada
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 mai 2023 às 17:50

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 17:50

Um ônibus do Sistema Transcol teve um princípio de incêndio enquanto trafegava pela Orla de Camburi, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (10). Em vídeos que circulam pelas redes sociais (confira acima), é possível ver muita fumaça saindo do veículo. 
Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado e, chegando ao local, o incêndio já estava sendo combatido pelo motorista do ônibus e demais motoristas que pararam para ajudar, com a utilização de extintores. A equipe de bombeiros finalizou o combate com uso de mangotinho (água). Não houve feridos e nem indício de ação criminosa".
A Guarda Municipal de Vitória disse que sinalizou e interditou a faixa três da via. 

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ônibus Sistema Transcol Vitória (ES) Incêndio
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