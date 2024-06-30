Motorista morre em acidente em Piúma na volta de festa no Sul do ES

Serralheiro morre após acidente entre dois veículos em Piúma Crédito: Montagem - A Gazeta

Um serralheiro de 35 anos morreu e uma pessoa ficou ferida após uma batida entre um carro e uma caminhonete na madrugada deste domingo (30), na Rodovia Jorge Feres, no Centro de Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo. As causas e a dinâmica do acidente não foram divulgadas. A vítima, que conduzia um dos veículos, foi identificada com Fábio Vieira Batista.

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local do acidente, uma equipe do Samu já estava socorrendo os ocupantes do Renault Clio preto, porém Fábio não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. O passageiro foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.

A esposa de Fábio conversou com a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, e contou que ele e o amigo que estava no carona retornavam de uma festa que ocorreu em Iconha, cidade vizinha a Piúma.

Quando os militares chegaram ao local do acidente, os ocupantes da S10 já tinham sido levados para atendimento médico. Um homem se apresentou aos policiais como proprietário da caminhonete e informou que o sócio era quem dirigia o veículo. Segundo ele, o motorista e a esposa, que estava no banco do carona, foram atendidos no hospital do município.

Após alta médica, o condutor esteve no local do acidente e realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim para prestar esclarecimento. A perícia foi acionada.

Por meio de nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Além da esposa, Fábio deixa um filho de 1 ano e 6 meses.

Outro acidente

Uma outra batida entre dois veículos ocorreu na mesma rodovia na noite de sábado (29), na altura do bairro Aparecida. Nessa ocorrência, ninguém se feriu.

Após teste do bafômetro, foi constatado que um dos motoristas estava embriagado. Ele também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o licenciamento do veículo vencidos.

O motorista do outro veículo envolvido no acidente contou que seguia de Cachoeiro de Itapemirim para Piúma, quando um carro bateu na traseira dele. Com o impacto, o seu carro rodou na pista e foi parar no acostamento.