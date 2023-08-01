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Voltando de festa

Motorista morre após carro cair de ponte em acidente em Alfredo Chaves

Homem de 55 anos e a companheira voltavam de uma festa quando o acidente aconteceu, na manhã desta segunda-feira (31); mulher conseguiu sair do carro e se salvar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 ago 2023 às 13:52

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 13:52

Carro cai de ponte e motorista morre em Alfredo Chaves
Carro cai de ponte e motorista morre em Alfredo Chaves Crédito: Corpo de Bombeiros
Um homem de 55 anos morreu após o carro que ele estava conduzindo cair de uma ponte na ES 146, na localidade de Batatal, em Alfredo Chaves, na região Serrana do Espírito Santo. A vítima, identificada como Jorge Romildo Falcão, e a companheira voltavam de uma festa quando o acidente aconteceu, na manhã desta segunda-feira (31). Foi preciso o apoio do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo dele do veículo. Ele não teve o nome divulgado.
Segundo a Polícia Militar, a mulher relatou que na noite anterior estava com o companheiro em uma festa em Alfredo Chaves e, por volta das 22h, resolveram pegar estrada com destino a Marechal Floriano, porém o homem acabou perdendo o controle da direção do veículo, que caiu no rio.
Carro cai de ponte e motorista morre em Alfredo Chaves
Carro cai de ponte e motorista morre em Alfredo Chaves Crédito: Corpo de Bombeiros
A mulher relatou ainda que conseguiu sair do veículo, mas não conseguiu pedir socorro imediato, pois estava totalmente sem iluminação no local. Ela disse que não sabia onde estava e o celular não funcionava. A companheira do homem permaneceu no local até o amanhecer, quando caminhou por cerca de um quilômetro até conseguir contato com familiares e pedir ajuda.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta de 9h50. Eles foram avisados que um veículo Ford Fiesta havia caído de uma ponte e o condutor estava morto, dentro do curso da água.
Carro cai de ponte e motorista morre em Alfredo Chaves
Carro cai de ponte e motorista morre em Alfredo Chaves Crédito: Corpo de Bombeiros
A equipe esteve no local e conseguiu, com apoio de máquina da prefeitura, realizar o içamento do carro e retirar o corpo da vítima. O corpo, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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