Motorista morre após carro cair de ponte em acidente em Alfredo Chaves

Carro cai de ponte e motorista morre em Alfredo Chaves Crédito: Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros para retirar o corpo dele do veículo. Ele não teve o nome divulgado. Um homem de 55 anos morreu após o carro que ele estava conduzindo cair de uma ponte na ES 146, na localidade de Batatal, em Alfredo Chaves , na região Serrana do Espírito Santo. A vítima, identificada como Jorge Romildo Falcão, e a companheira voltavam de uma festa quando o acidente aconteceu, na manhã desta segunda-feira (31). Foi preciso o apoio dopara retirar o corpo dele do veículo. Ele não teve o nome divulgado.

Segundo a Polícia Militar, a mulher relatou que na noite anterior estava com o companheiro em uma festa em Alfredo Chaves e, por volta das 22h, resolveram pegar estrada com destino a Marechal Floriano, porém o homem acabou perdendo o controle da direção do veículo, que caiu no rio.

Carro cai de ponte e motorista morre em Alfredo Chaves Crédito: Corpo de Bombeiros

A mulher relatou ainda que conseguiu sair do veículo, mas não conseguiu pedir socorro imediato, pois estava totalmente sem iluminação no local. Ela disse que não sabia onde estava e o celular não funcionava. A companheira do homem permaneceu no local até o amanhecer, quando caminhou por cerca de um quilômetro até conseguir contato com familiares e pedir ajuda.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta de 9h50. Eles foram avisados que um veículo Ford Fiesta havia caído de uma ponte e o condutor estava morto, dentro do curso da água.

Carro cai de ponte e motorista morre em Alfredo Chaves Crédito: Corpo de Bombeiros