Barra de São Francisco

Motorista morre após carreta tombar em rodovia do ES

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 12:03

Redação de A Gazeta

10 set 2020 às 12:03
Motorista morre após carreta carregada com madeira tombar na ES 381, em Barra de São Francisco
O acidente aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (10), na ES 381, em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação
Um homem morreu após a carreta conduzida por ele tombar na Rodovia ES 381, que liga Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Espírito Santo, a cidade de Mantena, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10).
A carreta estava carregada com madeira e tombou, segundo a PM, durante a madrugada, quando o motorista passava pela zona rural de Barra de São Francisco. Com o impacto, o condutor ficou preso às ferragens e acabou não resistindo.

Veja Também

Acidente com carreta interdita trecho da BR 101, em Linhares

Carro cai em vala após colidir com caminhão em Barra de São Francisco

No início da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na ocorrência. A equipe de resgate realizou a retirada do corpo das ferragens e a perícia da Polícia Civil foi solicitada no local.
O corpo da vítima foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML), onde será liberado por familiares. O trânsito no trecho seguiu por uma das vias com apoio da Polícia Militar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

