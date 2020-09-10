Motorista morre após carreta tombar em rodovia do ES

Um homem morreu após a carreta conduzida por ele tombar na Rodovia ES 381, que liga Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Espírito Santo, a cidade de Mantena, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10).
A carreta estava carregada com madeira e tombou, segundo a PM, durante a madrugada, quando o motorista passava pela zona rural de Barra de São Francisco. Com o impacto, o condutor ficou preso às ferragens e acabou não resistindo.
No início da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na ocorrência. A equipe de resgate realizou a retirada do corpo das ferragens e a perícia da Polícia Civil foi solicitada no local.
O corpo da vítima foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML), onde será liberado por familiares. O trânsito no trecho seguiu por uma das vias com apoio da Polícia Militar.