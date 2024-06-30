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Motorista embriagado causa acidente e acaba detido em Marilândia

Condutor do Celta estava com a CNH suspensa também por dirigir sob efeito de álcool em outra ocasião. Ele pagou fiança e foi liberado
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

30 jun 2024 às 18:38

Publicado em 30 de Junho de 2024 às 18:38

Motorista embriagado vai parar na delegacia após acidente em Marilândia
Motorista embriagado causa acidente e é detido em Marilândia Crédito: Reprodução - Leitor A Gazeta
Um motorista foi detido após um acidente na tarde de sábado (29) na Rodovia ES 360, Córrego Paixão, zona rural de Marilândia, Noroeste do Espírito Santo. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, ele estava embriagado e com a CNH vencida, também por dirigir sob efeito de álcool. 
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o homem seguia com seu veículo, modelo Celta, no sentido Marilândia – Colatina. Em uma curva, ele invadiu a contramão e acabou colidindo com uma caminhonete, que foi lançada para fora da pista, capotando e caindo em um barranco. Os três ocupantes da Hilux ficaram feridos e foram socorridos para um hospital particular por veículos que passaram pelo local.
A equipe de trânsito da PM encontrou o motorista do Celta sentado no interior do próprio veículo com a cabeça sangrando, consciente, porém com sinais visíveis de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos e odor etílico.
 O motorista do carro de passeio foi atendido por uma ambulância da Prefeitura de Marilândia ao Hospital Silvio Avidos. Após atendimento médico, foi oferecido o teste do etilômetro, porém o homem recusou. A CNH dele estava suspensa por ter sido detido dirigindo embriagado em outra ocasião.
Ele foi conduzido para a Delegacia de Colatina, onde foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e por dirigir sem habilitação. Ele liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

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