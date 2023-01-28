Empresário é arremessado de carro e morre em acidente em Santa Teresa

O empresário Mario Orlandi Junior, de 60 anos, morreu após o Jeep que dirigia tombar quando ele estava chegando ao sítio dele no fim da tarde de sexta-feira (27), na localidade do Circuito Caravaggio, rota turística de Santa Teresa, região Centro-Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi arremessada para fora do veículo durante o acidente.
Mario Orlandi Junior é ex-diretor de uma transportadora capixaba, sediada em Cariacica, e ex-diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas & Logística no Estado do Espírito Santo (Transcares). Ele deixa a esposa e 3 filhos.
Testemunhas informaram para os policiais que o condutor chegava na propriedade quando o capotamento ocorreu, mas ainda não se sabe o que causou o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem no local.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo de Mario Orlandi foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O corpo foi velado e sepultado no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, neste sábado (28), em cerimônia para familiares e amigos.
Atualização
28/01/2023 - 5:38
Esta matéria foi atualizada com a identificação da vítima do acidente.