Motociclista na contramão morre atropelada por caminhão em Cachoeiro

Mulher de 44 anos trafegava na ES 489, na altura do bairro Aeroporto, na manhã desta terça-feira (14), quando caiu na pista ao ultrapassar um carro

Uma motociclista de 44 anos morreu atropelada por um caminhão quando estava ultrapassando um carro na ES 489, na altura do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (14). Câmeras de segurança flagraram ela caindo na pista, na contramão, durante a ultrapassagem.

O acidente ocorreu às 7h. Um carro, Fiat Uno, que estava na frente da motociclista, reduz a velocidade e para na pista, como mostram as imagens. A motociclista, que seguia logo atrás do automóvel, tenta ultrapassar o veículo, se desequilibra e cai no chão, na contramão. Um caminhão acaba passando com as rodas traseiras sobre a vítima.

Segundo apuração no local do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, antes da chegada da Polícia Militar, os funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ajudaram a orientar o trânsito. Duas horas após o acidente, peritos da Polícia Civil chegaram ao local.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro de passeio relatou aos militares que seguia na via, sentido Centro de Cachoeiro, quando escutou a moto lixando pneu, colidindo na traseira do carro e a motociclista caindo na contramão, sendo atropelada pelo caminhão em seguida. O caminhoneiro, de 43 anos, e o motorista do veículo de passeio, de 46 anos, realizaram o teste do etilômetro, que deu negativo em ambos.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada na manhã deste terça-feira (14), por volta das 7h30, para uma ocorrência de colisão com morte na Avenida Barbieri, no bairro Aeroporto, no município de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da mulher de 44 anos foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

Sobre o acidente, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, terão mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

