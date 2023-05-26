Fatal

Motociclista morre em acidente na ES 060 em Anchieta

Segundo as informações do chamado à Polícia Militar, o carro, que efetuou uma ultrapassagem na via e atingiu a vítima, não parou no local da batida
Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mai 2023 às 19:27

Motociclista morre em acidente em Anchieta Crédito: Reprodução/ Facebook Jonas Pereira
Uma motociclista morreu na tarde desta sexta-feira (26), após ser atingida por um carro que fazia uma ultrapassagem na ES 060, na localidade de Subaia, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo as informações do chamado à Polícia Militar, o carro não parou no local e o motorista fugiu. Ele não foi identificado. 
A batida foi por volta das 13h40, na via que liga Anchieta a Itapemirim. Segundo a polícia, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito na Rodovia ES 060.
O carro não estava mais no local do fato e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da motociclista. A Polícia Civil foi acionada e a perícia encaminhou o corpo ao SML no final da tarde.
A Guarda Municipal atuou no acidente controlando o trânsito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Anchieta Polícia Militar
Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

