Motociclista morre em acidente na ES 060 em Anchieta

Uma motociclista morreu na tarde desta sexta-feira (26), após ser atingida por um carro que fazia uma ultrapassagem na ES 060, na localidade de Subaia, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo as informações do chamado à Polícia Militar, o carro não parou no local e o motorista fugiu. Ele não foi identificado.
A batida foi por volta das 13h40, na via que liga Anchieta a Itapemirim. Segundo a polícia, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito na Rodovia ES 060.
O carro não estava mais no local do fato e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da motociclista. A Polícia Civil foi acionada e a perícia encaminhou o corpo ao SML no final da tarde.
A Guarda Municipal atuou no acidente controlando o trânsito.