Motociclista morre em acidente com carro e motorista foge em Cachoeiro

Moto ficou destruída após a colisão. Crédito: Redes Sociais

Um motociclista de 42 anos morreu após ser atingido por um carro no distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite do último domingo (3). Consta em boletim registrado pela Polícia Militar que o motorista do automóvel invadiu a contramão e bateu de frente com a moto em que a vítima estava, que trafegava no sentido contrário na ES 486. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Policiais militares apuraram no local do acidente que a moto seguia ES 486, no sentido Cachoeiro - Itaoca Pedra, enquanto o motorista do carro trafegava no sentido contrário. O automóvel teria invadido a contramão, atingido o motociclista e, em seguida, batido o carro contra uma cerca de proteção, parando somente já dentro de uma propriedade rural às margens da rodovia.

Os policiais relataram na ocorrência que o motorista do carro deixou o local, largando o veículo para trás, e não foi localizado pela corporação, nem deu entrada em nenhum hospital local até o fechamento do boletim de ocorrência.

Carro foi parar em propriedade rural após colidir com a moto. Crédito: Redes Sociais

A PM informou ainda no boletim que a perícia da Polícia Civil teria encontrado a cópia de uma carteira de habilitação no carro, mas o nome descrito no documento não foi divulgado.

Após a perícia, os veículos envolvidos foram removidos para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito (Detran) para as medidas administrativas.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o motorista do carro foi identificado, se já foi localizado e outras providências sobre a ocorrência, mas informou apenas que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e detalhes não serão divulgados, por enquanto.