Motociclista fica ferido em acidente com caminhonete na BR 101 no Sul do ES

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete foi registrado no quilômetro 383 da BR 101, em Rio Novo do Sul, por volta das 10h da manhã desta terça-feira (17). Nas imagens, é possível ver que a moto passava pela rodovia no mesmo momento em que uma caminhonete sai da pista lateral para cruzar ao lado oposto da via.
A Eco101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionados para atender a ocorrência. O condutor da moto, que não foi identificado, foi encaminhado ao hospital e não houve interdição no trânsito.