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Em Rio Novo do Sul

Motociclista fica ferido em acidente com caminhonete na BR 101 no Sul do ES

Colisão aconteceu próximo à zona rural do município e deixou o condutor da moto ferido; não houve interdição da via

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 16:33

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

17 dez 2024 às 16:33
Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete foi registrado no quilômetro 383 da BR 101, em Rio Novo do Sul, por volta das 10h da manhã desta terça-feira (17). Nas imagens, é possível ver que a moto passava pela rodovia no mesmo momento em que uma caminhonete sai da pista lateral para cruzar ao lado oposto da via.
A Eco101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionados para atender a ocorrência. O condutor da moto, que não foi identificado, foi encaminhado ao hospital e não houve interdição no trânsito.

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