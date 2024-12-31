Motociclista fica ferido ao bater em carro parado no trânsito na ES 060

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra a traseira de um carro que estava parado em um congestionamento na ES 060, entre Anchieta e Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (30). Identificado como Apolo Zani Simões, de 20 anos, o condutor da moto foi atendido por uma equipe do Samu/192 e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anchieta.
Devido ao estado de saúde, o motociclista não teve condições de realizar o teste do bafômetro. Já condutor do carro se recusou a realizar o teste. De acordo com a Polícia Militar, foi verificado, por meio do teste de constatação de capacidade psicomotora, que o motorista apresentava sinais de embriaguez. O homem foi encaminhado, então, para a Delegacia de Plantão de Guarapari.
A Polícia Civil informou que o motorista, de 32 anos, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.