Motociclista fica ferido ao bater em carro parado no trânsito na ES 060

Devido ao estado de saúde, o motociclista não teve condições de realizar o teste do bafômetro. Já condutor do carro se recusou a realizar o teste. De acordo com a Polícia Militar, foi verificado, por meio do teste de constatação de capacidade psicomotora, que o motorista apresentava sinais de embriaguez. O homem foi encaminhado, então, para a Delegacia de Plantão de Guarapari.