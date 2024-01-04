Motociclista bate na traseira de caminhão parado em Venda Nova do Imigrante

Um motociclista ficou ferido na noite de quarta-feira (3) após bater na traseira de um caminhão parado na ES 166, Rodovia Pedro Cola, em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo. O motorista do caminhão prestou socorro e disse que o veículo sofreu uma pane elétrica.

Segundo a Polícia Militar, o caminhão transportava um bloco de granito. No local, a equipe constatou que o caminhão estava parado na via e o motociclista amparado por populares.

Aos policiais, o motorista do caminhão disse que estava conduzindo o veículo normalmente, quando o caminhão, de repente, sofreu uma pane elétrica, ficando imóvel na pista. Disse ainda que antes mesmo de descer do veículo, ouviu um forte barulho vindo da carroceria e ao verificar, viu o motociclista caído no chão.

O motorista do caminhão afirmou que prestou socorro à vítima e foi auxiliado por um rapaz que ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Ainda segundo a PM, a CNH do motorista do caminhão estava devidamente regularizada e o veículo com a documentação em dia. Ele realizou o teste do etilômetro que deu negativo. A motociclista também estava com a documentação regularizada.