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ES 166

Motociclista bate na traseira de caminhão parado em Venda Nova do Imigrante

Acidente foi registrado na noite de quarta-feira (3) na cidade da região Serrana do Estado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 jan 2024 às 17:35

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 17:35

Um motociclista ficou ferido na noite de quarta-feira (3) após bater na traseira de um caminhão parado na ES 166, Rodovia Pedro Cola, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O motorista do caminhão prestou socorro e disse que o veículo sofreu uma pane elétrica.
Segundo a Polícia Militar, o caminhão transportava um bloco de granito. No local, a equipe constatou que o caminhão estava parado na via e o motociclista amparado por populares.
Aos policiais, o motorista do caminhão disse que estava conduzindo o veículo normalmente, quando o caminhão, de repente, sofreu uma pane elétrica, ficando imóvel na pista. Disse ainda que antes mesmo de descer do veículo, ouviu um forte barulho vindo da carroceria e ao verificar, viu o motociclista caído no chão.
O motorista do caminhão afirmou que prestou socorro à vítima e foi auxiliado por um rapaz que ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Ainda segundo a PM, a CNH do motorista do caminhão estava devidamente regularizada e o veículo com a documentação em dia. Ele realizou o teste do etilômetro que deu negativo. A motociclista também estava com a documentação regularizada.
Durante a presença dos militares na via, o condutor do caminhão identificou o problema ocorrido no veículo. Ele disse que bateria havia estourado o que, possivelmente, ocasionou a pane elétrica. O homem sanou o problema e foi autorizado a retirar o caminhão do local para evitar um novo acidente.

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