Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ficou ferido

Menino de 13 anos em bicicleta é atropelado por carro na ES 060 em Anchieta

Adolescente e motorista ficaram feridos; acidente aconteceu em Iriri, na noite de quarta-feira (13)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 set 2023 às 14:21

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 14:21

Um menino de 13 anos foi atropelado por um carro na ES 060, em Iriri, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, no início da noite. O acidente acabou envolvendo outro automóvel, segundo a Polícia Militar. O adolescente de bicicleta e um dos motoristas ficaram feridos.
Imagens de câmera de videomonitoramento no local flagrou o momento da batida. Conforme as informações colhidas pelos militares no local do acidente, um Volkswagen Gol e uma Fiat Strada seguiam em direções opostas quando o adolescente de 13 anos, que estava em uma bicicleta, atravessou repentinamente a via, sendo atingido pelo Gol.
O registro policial diz ainda que, ao tentar desviar da bicicleta, o motorista do Gol acabou invadindo a contramão e atingiu também o Fiat Strada. Os motoristas realizaram o teste do bafômetro, e ambos deram negativo para o consumo de bebida alcoólica.
O adolescente e o motorista do Fiat Strada foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Pronto Atendimento de Anchieta. O estado de saúde das vítimas não foi informado.
Sobre o acidente, a Polícia Civil disse que a perícia só é acionada em casos de acidente com vítima fatal, e não localizou acionamento para o local informado até o momento ou conduzidos à delegacia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Samu Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados