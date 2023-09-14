Menino de 13 anos em bicicleta é atropelado por carro na ES 060 em Anchieta

Um menino de 13 anos foi atropelado por um carro na ES 060, em Iriri, em Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo, no início da noite. O acidente acabou envolvendo outro automóvel, segundo a Polícia Militar . O adolescente de bicicleta e um dos motoristas ficaram feridos.

Imagens de câmera de videomonitoramento no local flagrou o momento da batida. Conforme as informações colhidas pelos militares no local do acidente, um Volkswagen Gol e uma Fiat Strada seguiam em direções opostas quando o adolescente de 13 anos, que estava em uma bicicleta, atravessou repentinamente a via, sendo atingido pelo Gol.

O registro policial diz ainda que, ao tentar desviar da bicicleta, o motorista do Gol acabou invadindo a contramão e atingiu também o Fiat Strada. Os motoristas realizaram o teste do bafômetro, e ambos deram negativo para o consumo de bebida alcoólica.

O adolescente e o motorista do Fiat Strada foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Pronto Atendimento de Anchieta. O estado de saúde das vítimas não foi informado.