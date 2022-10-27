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Trânsito

Manifestantes fecham a Rodovia do Sol em protesto em Vila Velha

Um grupo de pessoas com cartazes na mão pedindo por moradia interditou os dois sentidos da rodovia às 6h desta quinta-feira (27); Via foi liberada por volta de 9h15
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2022 às 06:34

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 06:34

Após três horas de manifestação, a Rodovia do Sol, em Vila Velha, foi liberada nos dois sentidos. Por volta das 6h desta quinta-feira (27), um grupo de pessoas interditou os dois sentidos da via na altura do bairro Santa Paula. Um vídeo do local do protesto mostra viaturas da Polícia Militar no local. Durante o ato, a via chegou a ser parcialmente liberada algumas vezes, voltando a ser interditada em seguida.
Partes de galhos de árvores foram colocados no meio da pista, em ambos sentidos da Rodovia do Sol, no trecho entre o posto do Batalhão de Trânsito da PM e o bairro Santa Paula. Imagens enviadas para A Gazeta mostram manifestantes com cartazes pedindo por moradia. À repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, moradores relataram que 448 famílias do residencial Vista 1 e 2, no bairro Normília, na Grande Terra Vermelha, teriam sido alvo de ação de reintegração de posse e estão sem ter onde morar.
Os manifestantes afirmam que receberam uma ordem de despejo. Segundo eles, o local estava abandonado há cinco anos e a ocupação ocorreu há cerca de quatro meses. A Prefeitura de Vila Velha foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. 
Por conta da manifestação, um longo congestionamento se formou nos dois sentidos da Rodovia do Sol. No sentido Vila Velha - Guarapari, a fila de veículos que se formou na via chegou perto do viaduto de acesso à Rodovia Darly Santos. Um funcionário da Rodosol disse à reportagem que foram cerca de 4 km de engarrafamento em cada sentido da via.
Manifestantes fecham a Rodovia do Sol em protesto em Vila Velha
Manifestantes fecham a Rodovia do Sol em protesto em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
A reportagem demandou a PM e a Guarda Municipal para saber mais informações sobre o atendimento à ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

O outro lado

Em resposta à demanda feita pela reportagem de A Gazeta, a Associação Habitacional da União por Moradia Popular disse, em nota, que o empreendimento é de responsabilidade da "Minha Casa Minha Vida Entidades", cabendo a ela a seleção dos contemplados. 

Resposta da AHUNMP/ES

O Residencial Vista Linda I e II é uma obra do Minha Casa Minha Vida Entidades. Isso significa que uma entidade organizadora constituída dos próprios futuros beneficiários é que assume a responsabilidade pela obra e seleção dos moradores.

 Os recursos financeiros dessa obra foram captados em 2015. Porém, 3 construtoras já passaram pela obra e rescindiram o contrato antes de finalizar o projeto. Problema comum em obras públicas de todo o Brasil, já que a liberação de recursos é morosa e depende de dotação orçamentária do Governo Federal.

 A União por Moradia já tem as 448 famílias cadastradas para receber os apartamentos. Todas essas famílias foram visitadas, tiveram documentação analisada, provaram não ter renda, nem outro imóvel, além de participação dos cursos e assembleias da entidade. Com ampla transparência e publicidade, dando prioridade a mulheres chefes de família, que moravam em área de risco, além de idosos e deficientes.

 A obra não estava abandonada, estava 90% concluída e com previsão de entrega já para Janeiro/2023. Ela contava com vigilância armada 24 horas por dia enquanto se aguardava a contratação de uma nova construtora para encerrar a obra. Mas para evitar uma tragédia, os vigilantes não atiraram contra os invasores no dia da invasão.

A União por Moradia está à disposição das autoridades, poder público e imprensa para prestar os esclarecimentos. E pede que a desocupação seja voluntária e pacífica. Nosso maior receio é que os prédios tenham sido deteriorados pelos invasores e que tenha que refazer tudo novamente.

Atualização

27/10/2022 - 4:55
Após publicação desta matéria, por volta de 9h15 foi finalizada a manifestação na Rodovia do Sol, em Vila Velha. No período da tarde, a Associação Habitacional da União por Moradia Popular também respondeu à demanda feita pela reportagem de A Gazeta. O texto foi atualizado com a resposta.

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