Manifestantes fecham a Rodovia do Sol em protesto em Vila Velha

O Residencial Vista Linda I e II é uma obra do Minha Casa Minha Vida Entidades. Isso significa que uma entidade organizadora constituída dos próprios futuros beneficiários é que assume a responsabilidade pela obra e seleção dos moradores.



Os recursos financeiros dessa obra foram captados em 2015. Porém, 3 construtoras já passaram pela obra e rescindiram o contrato antes de finalizar o projeto. Problema comum em obras públicas de todo o Brasil, já que a liberação de recursos é morosa e depende de dotação orçamentária do Governo Federal.



A União por Moradia já tem as 448 famílias cadastradas para receber os apartamentos. Todas essas famílias foram visitadas, tiveram documentação analisada, provaram não ter renda, nem outro imóvel, além de participação dos cursos e assembleias da entidade. Com ampla transparência e publicidade, dando prioridade a mulheres chefes de família, que moravam em área de risco, além de idosos e deficientes.



A obra não estava abandonada, estava 90% concluída e com previsão de entrega já para Janeiro/2023. Ela contava com vigilância armada 24 horas por dia enquanto se aguardava a contratação de uma nova construtora para encerrar a obra. Mas para evitar uma tragédia, os vigilantes não atiraram contra os invasores no dia da invasão.



A União por Moradia está à disposição das autoridades, poder público e imprensa para prestar os esclarecimentos. E pede que a desocupação seja voluntária e pacífica. Nosso maior receio é que os prédios tenham sido deteriorados pelos invasores e que tenha que refazer tudo novamente.