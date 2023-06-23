Leitão da Silva tem trânsito intenso após problema com poste em Vitória

Na tarde desta sexta-feira (23), a Prefeitura de Vitória informou que a faixa foi liberada e o fluxo normalizado na Leitão da Silva. A reportagem foi atualizada. Inicialmente, a reportagem informava um problema relacionado ao semáforo. A lentidão, foi gerada, segundo a PMV, por conta de uma troca de um poste semafórico danificado após um acidente na noite anterior. A reportagem e o título foram atualizados.