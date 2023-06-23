Leitão da Silva tem trânsito intenso após problema com poste em Vitória

A interdição de uma faixa da Avenida Leitão da Silva, sentido Beira-Mar, no cruzamento com a Avenida Cezar Hilal, em Vitória, deixou o trânsito praticamente parado, na manhã desta sexta-feira (23). Parte da via foi fechada devido a um problema em um poste semafórico instalado no local. No sentido Serra, o fluxo de veículos seguiu normalmente.
Leitores de A Gazeta relataram que chegaram a ficar cerca de 20 minutos a mais no trânsito devido à interdição. O trânsito em outras vias, como a Avenida Rio Branco, também foi afetado, gerando mais engarrafamentos.
Em nota, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), informou que, na quinta-feira (22), um caminhão colidiu no poste, que já foi substituído. No entanto, o concreto estava em processo de secagem e serviço foi finalizado pela manhã.
"Agentes de trânsito da Guarda Municipal atuam no local. Somente uma a faixa no sentido Praia do Suá da Avenida Leitão da Silva foi coneada", destacou a Prefeitura.
Trânsito liberado
Em contato com a reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória, informou que o fluxo foi normalizado na via pouco antes das 10h30 desta sexta-feira.
Atualização
23/06/2023 - 5:04
Na tarde desta sexta-feira (23), a Prefeitura de Vitória informou que a faixa foi liberada e o fluxo normalizado na Leitão da Silva. A reportagem foi atualizada. Inicialmente, a reportagem informava um problema relacionado ao semáforo. A lentidão, foi gerada, segundo a PMV, por conta de uma troca de um poste semafórico danificado após um acidente na noite anterior. A reportagem e o título foram atualizados.