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Trânsito

Jovem morre em acidente entre moto e carro na ES 080 em Colatina

Segundo a PM, Deivid Ferretti dos Santos seguia sentido Boapaba quando, no final da Serra do Alvarenga, derrapou com a moto e passou reto por uma curva e bateu em um Ford Ka
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

08 jan 2024 às 10:02

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 10:02

Acidente na ES 080 deixa um jovem de 19 anos morto
O jovem vinha de Colatina e seguia sentido Boapaba, na ES 080 Crédito: PM
Um jovem de 19 anos morreu em um acidente entre a moto que ele pilotava e um carro. A colisão ocorreu na tarde de domingo (7), na ES 080, em uma região conhecida como Serra do Alvarenga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com informações da Polícia Militar, Deivid Ferretti dos Santos seguia sentido Boapaba quando, no final da Serra do Alvarenga, derrapou com a moto e passou reto por uma curva e bateu em um Ford Ka que estava no sentido contrário. A motorista do carro não sofreu ferimentos graves.
A moto da vítima estava com licenciamento em dia e não tinha restrições. Após perícia, o veículo foi liberado para a família.
A motorista do carro foi submetida ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. 
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A condutora do veículo envolvido no acidente foi levada à Delegacia Regional de Colatina e liberada após prestar esclarecimentos.
A moto da vítima estava com licenciamento em dia e não tinha restrições
A moto da vítima estava com licenciamento em dia e não tinha restrições. Crédito: PM

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