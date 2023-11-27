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No Sul do ES

Jovem é socorrido com fratura exposta após acidente em Jerônimo Monteiro

De acordo com a Polícia Militar, motorista da caminhonete fugiu do local, mas foi encontrado e encaminhado à delegacia
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

27 nov 2023 às 17:56

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 17:56

Jovem é socorrido com fratura exposta após acidente em Jerônimo Monteiro
Jovem foi socorrido por populares após acidente em Jerônimo Monteiro Crédito: Leitor/A Gazeta
Um motociclista de 20 anos foi socorrido com fratura exposta na perna após um acidente com uma caminhonete na BR 482, em Jerônimo Monteiro, no início da tarde desta segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete fugiu do local, mas foi localizado e conduzido à Delegacia de Alegre. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Policiais Militares que atenderam a ocorrência encontraram o motociclista caído na via. A vítima foi socorrida pelo Samu/192 e encaminhado ao hospital do município, sendo transferido em seguida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com os policiais, militares localizaram a caminhonete com a traseira danificada durante um patrulhamento na região. Segundo a PMES, o condutor já estava fora do veículo e, ao ser abordado e questionado sobre o motivo de fugir sem prestar socorro, o homem relatou que ficou com medo de ficar no local e ser agredido por populares ou por familiares da vítima.
O motorista alegou ainda que estava procurando uma autoridade policial para se entregar, e foi encaminhado, sem resistência, à Delegacia de Alegre. Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e somente após a finalização das oitivas, serão divulgadas mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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