Jovem é socorrido com fratura exposta após acidente em Jerônimo Monteiro

Jovem foi socorrido por populares após acidente em Jerônimo Monteiro Crédito: Leitor/A Gazeta

Um motociclista de 20 anos foi socorrido com fratura exposta na perna após um acidente com uma caminhonete na BR 482, em Jerônimo Monteiro, no início da tarde desta segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete fugiu do local, mas foi localizado e conduzido à Delegacia de Alegre. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Policiais Militares que atenderam a ocorrência encontraram o motociclista caído na via. A vítima foi socorrida pelo Samu/192 e encaminhado ao hospital do município, sendo transferido em seguida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com os policiais, militares localizaram a caminhonete com a traseira danificada durante um patrulhamento na região. Segundo a PMES, o condutor já estava fora do veículo e, ao ser abordado e questionado sobre o motivo de fugir sem prestar socorro, o homem relatou que ficou com medo de ficar no local e ser agredido por populares ou por familiares da vítima.